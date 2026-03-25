ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron en Newark al ciudadano cubano indocumentado Álvaro Tuero , condenado por delitos sexuales contra menores, poco después de ser liberado de una prisión estatal en New Jersey.

El arresto se produjo el pasado 6 de marzo , tras su excarcelación en una instalación penitenciaria de Bridgeton, según reportes oficiales y medios locales.

Las autoridades describieron a Tuero como un “delincuente reincidente” , con antecedentes que incluyen:

Registros oficiales indican que su historial delictivo se remonta al menos a 1999 , cuando fue condenado por actos indecentes frente a menores.

Su sentencia más reciente fue dictada el 25 de octubre de 2024 en el condado de Hudson, donde recibió:

3 años de prisión por delitos sexuales contra un menor

365 días adicionales por violar condiciones judiciales previas

Además, en 2018 fue arrestado por incumplir la Ley Megan de New Jersey, que obliga a delincuentes sexuales a registrarse y reportar su ubicación a las autoridades.

En custodia federal y en proceso de deportación

Actualmente, Tuero permanece bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos migratorios para su posible deportación.

El caso se enmarca dentro de una estrategia federal más amplia enfocada en la detención de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves.

Operativos en aumento bajo política migratoria más estricta

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han señalado que aproximadamente el 70% de los arrestados por ICE tienen condenas o cargos penales.

En las últimas semanas, ICE ha ejecutado múltiples operativos similares en estados como:

Florida

Michigan

Massachusetts

incluyendo arrestos y deportaciones de ciudadanos cubanos con antecedentes criminales.

Prioridad: seguridad pública

Funcionarios federales han reiterado que la prioridad es retirar de las calles a individuos considerados una amenaza para la seguridad pública, especialmente aquellos vinculados a delitos violentos o sexuales.

Contexto nacional

El caso ha generado atención en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, donde las autoridades han intensificado la cooperación entre sistemas penitenciarios estatales y agencias federales.