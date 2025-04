"¡HORROR EN MIAMI! Mujer pierde TODO el pezón tras cirugía con 'MÉDICO FALSO' venezolano en la Pequeña Habana"

“Se le ordena mantenerse alejado de la víctima. Y no puede hacerle cirugías a nadie”.

En la red social Instagram, Manuel Lazzaro se describe como cirujano plástico venezolano certificado en estética, rostro, senos y escultura corporal.

Sin embargo él, no figura en la base de datos del Departamento de Salud de Florida.

Su arresto se produce semanas después de la detención de Wilson Muñoz Suárez, también de origen venezolano, acusado de ejercer sin licencia en el mismo centro de La Pequeña Habana de Miami.

“Muchos de los doctores que están haciendo esto no están licenciados y estas personas están haciendo esto sin control y la recomendación es que revisen en línea si está certificado y si no tienen licencia, les pedimos que no hagan nada si no está licenciado”, dijo Joseph Peguero, portavoz de la Sheriff de Miami-Dade.

A Manuel Lazzaro se le fijó una fianza de $10.000 y las autoridades no descartan que existan otras víctimas.