Miami

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

La Policía de Miami investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer de 32 años dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree de Little Havana. El caso ha generado conmoción y sigue bajo investigación

americateve | Redacción América Noticias Miami
Policia

La víctima pasó la noche dentro del local; la Policía investiga si enfrentaba problemas de salud mental

Miami — Una escena estremecedora sacudió a la comunidad de Miami este domingo, luego de que la Policía confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree, ubicada en el 968 SW 8th Street, en el área de Little Havana.

Según informó el Departamento de Policía de Miami, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 8:00 a.m., tras recibir una llamada de un empleado que alertó sobre la presencia de una mujer fallecida dentro del establecimiento.

El hallazgo dentro del congelador

Al llegar a la tienda, los oficiales localizaron el cuerpo dentro de un congelador ubicado en el área de almacenamiento trasera del comercio.

La víctima fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación preliminar, Garay Sánchez ingresó a la tienda la noche del sábado, poco antes del cierre. La Policía indicó que no realizó ninguna compra y que, posteriormente, se desplazó hasta la zona de almacenamiento, donde entró al congelador y permaneció allí durante toda la noche.

El cuerpo fue descubierto en la mañana por un empleado que iniciaba su jornada laboral.

Investigación en curso

La Policía de Miami señaló que no hay indicios inmediatos de violencia y que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Detectives están entrevistando a familiares y allegados de la víctima para determinar si padecía problemas de salud mental u otras condiciones que pudieran haber influido en su comportamiento.

Hasta el momento, no se han presentado cargos ni se ha informado sobre la participación de terceras personas.

Preguntas clave que investiga la Policía

Las autoridades buscan esclarecer varios aspectos fundamentales del caso:

  • ¿Cómo logró permanecer la mujer dentro del local tras el cierre?

  • ¿Por qué accedió al área de almacenamiento?

  • ¿El congelador estaba operativo durante la noche?

  • ¿Existían antecedentes médicos o psicológicos relevantes?

Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer la causa oficial de la muerte.

Impacto en la comunidad

El incidente ha generado conmoción entre residentes y comerciantes del área, una zona altamente transitada y conocida por su actividad comercial.

Vecinos expresaron su sorpresa y preocupación ante lo ocurrido, mientras que la tienda permaneció bajo custodia policial durante varias horas como parte del procedimiento investigativo.

