MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

El secretario de Estado destaca seguridad, control fronterizo y una nueva etapa en la relación entre Washington y Santiago

Washington / Santiago — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , felicitó oficialmente este domingo al presidente electo de Chile , José Antonio Kast , tras su contundente victoria electoral, y expresó su confianza en que el nuevo gobierno chileno priorizará el fin de la inmigración ilegal, el fortalecimiento de la seguridad pública y la revitalización del comercio bilateral entre ambos países.

En un comunicado oficial , Rubio subrayó que la Administración estadounidense espera trabajar de manera estrecha con Kast y su equipo una vez asuma el poder.

“Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, afirmó Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que la victoria de Kast abre la puerta a una nueva etapa de cooperación estratégica , en contraste con las tensiones ideológicas que marcaron la relación durante el gobierno del presidente saliente Gabriel Boric .

Rubio añadió que Estados Unidos espera coordinar políticas clave con el nuevo Ejecutivo chileno en áreas como:

Control migratorio

Seguridad regional

Comercio e inversiones

Estabilidad hemisférica

El mensaje es interpretado por analistas como una señal clara de respaldo político de Washington al giro conservador que ha tomado Chile tras las elecciones.

Una victoria histórica

José Antonio Kast se impuso en las elecciones presidenciales celebradas este domingo tras derrotar por amplio margen a la candidata de izquierda Jeannette Jara, exministra del Trabajo del gobierno de Boric.

Con más del 99% de los votos escrutados, los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) indican que:

Kast obtuvo el 58,1% de los votos

Jara alcanzó el 41,8%

El resultado representa una de las victorias más amplias desde el retorno a la democracia, solo superada por el triunfo de Michelle Bachelet en 2013, cuando venció por más de 24 puntos.

Kast arrasa en todo el país

El fundador del Partido Republicano logró una hazaña electoral al ganar en las 16 regiones de Chile, incluyendo tradicionales bastiones de la izquierda como:

Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Además, obtuvo resultados abrumadores en:

Zonas mineras del norte

Regiones agrícolas del sur

Este respaldo transversal consolidó su victoria y confirmó el cambio de rumbo político del país.

Perfil del nuevo presidente

José Antonio Kast, de 59 años, es:

Padre de nueve hijos

Ferviente católico

Exdiputado

Líder del movimiento conservador más influyente del país

El mandatario electo recibirá la banda presidencial el 11 de marzo, de manos del actual presidente Gabriel Boric, quien lo había derrotado en las elecciones de 2021.

Mensaje regional

La felicitación de Marco Rubio se suma a otros mensajes internacionales que ven en el triunfo de Kast un reacomodo político en América Latina, con énfasis en seguridad, control migratorio y orden económico.

Para Washington, Chile vuelve a perfilarse como un socio estratégico alineado en temas clave, en un contexto regional marcado por crisis migratorias y polarización ideológica.