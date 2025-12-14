CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) AP

El líder del Partido Republicano se impone con más del 59% de los votos y será el próximo presidente de Chile

Santiago de Chile — Chile cambió de rumbo político este domingo tras la contundente victoria de José Antonio Kast , quien fue electo presidente de la República al derrotar por amplio margen a la candidata comunista Jeannette Jara , en una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente del país.

De acuerdo con el tercer reporte oficial del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) , con el 57,44% de las mesas escrutadas , Kast alcanzó el 59,16% de los votos , frente al 40,84% de Jara, una diferencia considerada irreversible por las autoridades electorales.

El triunfo fue confirmado públicamente por Arturo Squella , senador electo y presidente del Partido Republicano, quien informó que Jeannette Jara llamó personalmente a Kast para reconocer su derrota .

Poco después, la candidata comunista publicó un mensaje en la red social X:

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”.

Con este resultado, José Antonio Kast, de 59 años, llega a La Moneda en su tercer intento presidencial, sucediendo al mandatario de izquierda Gabriel Boric.

El mapa electoral: sur conservador, centro dividido

El resultado evidenció una fractura territorial y política en el país:

Kast arrasó en el sur de Chile , imponiéndose con claridad en regiones como La Araucanía Biobío Los Lagos

Jeannette Jara dominó en las regiones centrales , incluyendo Coquimbo Valparaíso Región Metropolitana de Santiago



Este patrón confirmó el rechazo del electorado del sur a las políticas de seguridad y orden público del actual gobierno, especialmente en zonas golpeadas por la violencia rural y el conflicto mapuche.

Seguridad, migración y “gobierno de emergencia”

La victoria de Kast marca un endurecimiento del discurso político en Chile. El presidente electo ha centrado su campaña en la mano dura contra el crimen, el narcotráfico y la migración ilegal, bajo el concepto de un “gobierno de emergencia”.

“Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados. El Plan Implacable es la respuesta firme que millones de chilenos estaban esperando”, declaró Kast durante la campaña.

Entre sus principales propuestas destacan:

Refuerzo inmediato de las fuerzas de seguridad

Endurecimiento de leyes penales

Control estricto de la inmigración irregular

Recuperación del orden público en el sur del país

Ajuste fiscal y giro económico

En el plano económico, Kast anunció un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares durante los primeros 18 meses de gobierno, con el objetivo de reducir el déficit, frenar el gasto público y reactivar la inversión privada.

El nuevo mandatario promete romper con el modelo de expansión estatal impulsado por la izquierda y recuperar la confianza de los mercados, en un país golpeado por la desaceleración económica, la inflación y la inseguridad.

La primera vuelta: una contienda abierta

En la primera vuelta del 17 de noviembre, Jeannette Jara había liderado los comicios con una ventaja mínima:

Jara: 26,8%

Kast: 23,9%

El economista Franco Parisi, del Partido de la Gente, sorprendió al obtener 19,6%, convirtiéndose en el gran árbitro del balotaje. El traspaso mayoritario de su electorado hacia Kast fue clave para el desenlace final.

Un mensaje regional

El triunfo de Kast es interpretado por analistas como parte de una tendencia regional de desgaste de los proyectos de izquierda, y un voto de castigo a la inseguridad, la crisis económica y la inestabilidad institucional.

Chile inicia ahora una nueva etapa política marcada por un giro conservador, altas expectativas ciudadanas y un escenario social profundamente polarizado.