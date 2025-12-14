americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
José Antonio Kast

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con el 59,16% de los votos y derrota a la comunista Jeannette Jara, marcando un giro histórico a la derecha

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)
El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) AP

El líder del Partido Republicano se impone con más del 59% de los votos y será el próximo presidente de Chile

Santiago de Chile — Chile cambió de rumbo político este domingo tras la contundente victoria de José Antonio Kast, quien fue electo presidente de la República al derrotar por amplio margen a la candidata comunista Jeannette Jara, en una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente del país.

De acuerdo con el tercer reporte oficial del Servicio Electoral de Chile (SERVEL), con el 57,44% de las mesas escrutadas, Kast alcanzó el 59,16% de los votos, frente al 40,84% de Jara, una diferencia considerada irreversible por las autoridades electorales.

Victoria clara y concesión de la derrota

El triunfo fue confirmado públicamente por Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano, quien informó que Jeannette Jara llamó personalmente a Kast para reconocer su derrota.

Poco después, la candidata comunista publicó un mensaje en la red social X:

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”.

Con este resultado, José Antonio Kast, de 59 años, llega a La Moneda en su tercer intento presidencial, sucediendo al mandatario de izquierda Gabriel Boric.

El mapa electoral: sur conservador, centro dividido

El resultado evidenció una fractura territorial y política en el país:

  • Kast arrasó en el sur de Chile, imponiéndose con claridad en regiones como

    • La Araucanía

    • Biobío

    • Los Lagos

  • Jeannette Jara dominó en las regiones centrales, incluyendo

    • Coquimbo

    • Valparaíso

    • Región Metropolitana de Santiago

Este patrón confirmó el rechazo del electorado del sur a las políticas de seguridad y orden público del actual gobierno, especialmente en zonas golpeadas por la violencia rural y el conflicto mapuche.

Seguridad, migración y “gobierno de emergencia”

La victoria de Kast marca un endurecimiento del discurso político en Chile. El presidente electo ha centrado su campaña en la mano dura contra el crimen, el narcotráfico y la migración ilegal, bajo el concepto de un “gobierno de emergencia”.

“Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados. El Plan Implacable es la respuesta firme que millones de chilenos estaban esperando”, declaró Kast durante la campaña.

Entre sus principales propuestas destacan:

  • Refuerzo inmediato de las fuerzas de seguridad

  • Endurecimiento de leyes penales

  • Control estricto de la inmigración irregular

  • Recuperación del orden público en el sur del país

Ajuste fiscal y giro económico

En el plano económico, Kast anunció un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares durante los primeros 18 meses de gobierno, con el objetivo de reducir el déficit, frenar el gasto público y reactivar la inversión privada.

El nuevo mandatario promete romper con el modelo de expansión estatal impulsado por la izquierda y recuperar la confianza de los mercados, en un país golpeado por la desaceleración económica, la inflación y la inseguridad.

La primera vuelta: una contienda abierta

En la primera vuelta del 17 de noviembre, Jeannette Jara había liderado los comicios con una ventaja mínima:

  • Jara: 26,8%

  • Kast: 23,9%

El economista Franco Parisi, del Partido de la Gente, sorprendió al obtener 19,6%, convirtiéndose en el gran árbitro del balotaje. El traspaso mayoritario de su electorado hacia Kast fue clave para el desenlace final.

Un mensaje regional

El triunfo de Kast es interpretado por analistas como parte de una tendencia regional de desgaste de los proyectos de izquierda, y un voto de castigo a la inseguridad, la crisis económica y la inestabilidad institucional.

Chile inicia ahora una nueva etapa política marcada por un giro conservador, altas expectativas ciudadanas y un escenario social profundamente polarizado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Continúan los trabajos de construcción del salón de baile en la Casa Blanca, donde alguna vez estuvo el Ala Este, el martes 9 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais)

Conservacionistas demandan a Trump por construcción de salón de baile en la Casa Blanca

administracion trump elimina el parole de reunificacion familiar para cubanos: permisos venceran en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

ARCHIVO – La sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, el 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)

Departamento de Justicia de EEUU busca bloquear investigación por desacato contra Trump

El presidente Donald Trump habla durante una ceremonia de firma de una iniciativa sobre la inteligencia artificial en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Tailandia y Camboya acuerdan renovar alto el fuego tras días de enfrentamientos, dice Trump

Destacados del día

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter