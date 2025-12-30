Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

El sospechoso, identificado como Maykel Rodríguez Jr., permanece en prisión sin derecho a fianza por la gravedad de los hechos

Un cubano residente en Miami , identificado como Maykel Rodríguez Jr., de 34 años , fue arrestado y enfrenta graves cargos criminales tras un perturbador incidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo en el vecindario de Flagami , según informó el canal local Local 10 .

Rodríguez Jr. está acusado de robo a vivienda ocupada , agresión y exposición indecente , delitos que, de confirmarse, podrían acarrearle largas penas de prisión bajo la ley de Florida.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron poco antes de las 4:00 a.m. , en un apartamento ubicado en la cuadra 4200 de Northwest 11th Street .

La víctima relató que había acompañado a unos amigos al estacionamiento y, al regresar, se fue a dormir sin percatarse de que la puerta del apartamento había quedado sin cerrar .

Horas después, despertó abruptamente y encontró al sospechoso encima de él . Al intentar liberarse, el agresor expuso sus partes íntimas y posteriormente orinó sobre la víctima , antes de huir del lugar.

Arresto e identificación

Tras el ataque, la víctima logró ofrecer a la policía una descripción detallada del sospechoso, lo que permitió a los agentes localizar a Rodríguez Jr. en la intersección de Northwest 43rd Avenue y 11th Street.

El individuo fue identificado directamente por la víctima y detenido en el lugar por los oficiales de Miami-Dade.

Audiencia judicial y prisión sin fianza

Durante la audiencia celebrada la mañana del lunes, el abogado defensor Peter Heller solicitó fianza para su cliente, alegando que Rodríguez Jr. había servido durante cinco años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

No obstante, los fiscales se opusieron firmemente, calificando el incidente como “extremadamente escandaloso”, subrayando la combinación de agresión física, abuso sexual y humillación sufrida por la víctima.

La jueza Mindy S. Glazer determinó que existía causa probable para un cargo agravado de robo con agresión o lesiones, y ordenó que el acusado permanezca detenido sin derecho a fianza.

Rodríguez Jr. deberá comparecer nuevamente ante la jueza Tanya Brinkley en una audiencia programada para el martes por la mañana.

Cargos y posibles penas en Florida

Robo a vivienda ocupada : delito grave de segundo grado, castigado con hasta 15 años de prisión y multas de hasta 10.000 dólares .

Agresión : las penas pueden variar desde libertad condicional hasta entre 5 y 30 años de cárcel , según la gravedad y agravantes.

Exposición indecente: delito menor de primer grado, con penas de hasta un año de cárcel y 1.000 dólares de multa, que puede escalar a delito grave en casos agravados.

En determinados escenarios, este tipo de cargos también puede conllevar registro obligatorio como delincuente sexual, con consecuencias legales permanentes.

Un caso que sacude a la comunidad

El incidente ha generado preocupación y alarma entre residentes de Flagami y otros barrios de Miami, reavivando el debate sobre la seguridad residencial, los delitos nocturnos y la respuesta judicial ante agresiones de carácter sexual.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras el acusado permanece bajo custodia.