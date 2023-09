Hombre muere electrocutado en el NW de Miami tras explosión de transformador y la caída de un cable

Poco antes de las 6:00 am de este jueves, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en la octava avenida y la calle 73 del noroeste, en relación con un hombre que había sido electrocutado.

“Yo vi una gran explosión, se veían destellos verdes que salían del transformador, quien estaba con la víctima corrió hacia mí y me dijo que llamara al 911, porque él no hablaba inglés, honestamente, se veía muy quemado, cuando yo lo vi ya no estaba respirando”, dijo Joel Glover, testigo.