Hombre de Miami se salva la vida dos veces: lo balean mientras manejaba y luego se estrella contra un camión

Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en relación a un accidente entre dos vehículos poco antes de las 2 a.m de este lunes en la calle 119 y la avenida 27 del noroeste del condado.

Residentes y trabajadores del lugar denunciaron que los conductores manejan a exceso de velocidad por la vía y no respetan los límites de velocidad permitidos.

“No respetan los pare, cuando el semáforo se pone en amarillo creen que está en verde y le dan más rápido, yo creo que deberían hacerle pruebas más estrictas a la gente cuando va a sacar la licencia de conducir” Dijo Vanusa Ayala, residente de Miami.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, quién la hirió y dónde estaba cuando fue baleada. Ante este incidente que involucró a un camión, algunos conductores de vehículos de carga pesada advirtieron del peligro que corren en las vías tanto ellos como los choferes de automóviles particulares, cuando no se respetan las leyes de tránsito.

“La gente no se da cuenta cuando se te meten adelante y frenan de golpe que uno no puede frenar tan rápido como un carro pequeño, la gente no se da cuenta que si se te ponen al lado puede pasar cualquier cosa y van a salir perdiendo” Dijo Giraldo Betancourt, conductor de camión.

El caso continúa bajo investigación.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com