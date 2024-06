Hallan cuatro cadáveres de una misma familia dentro de una casa en Kendale Lakes

“Se veía que habían pasado unos días que no estaban vivos, así que no fue una experiencia placentera”, dijo Joanna Cruz, amiga de una de las fallecidas.

“Mi mamá la visitaba, porque era amiga de ella y acababa de salir del hospital, no los conocía a los demás, así nada más que a la señora. Nosotros estábamos llamando y no se oía y no era normal que ella no contestara el teléfono por más de tres días, entonces se preocupó también y vino a chequear también”, dijo Joanna Cruz. La mujer tocó la puerta innumerables veces y según ella, esperó durante una hora que llegara la policía, hasta que finalmente decidió entrar a la casa por su cuenta.

“Encontramos la cadena en la puerta y dijimos, bueno hay alguien aquí, pero como estaba preocupada por la señora de la casa, fue cuando en el cuarto de atrás encontramos a él en la cama y ella en la otra cama y la esposa del que hizo lo que hizo, en el otro cuarto en la casa. A él no lo vi y yo salí corriendo porque dije, si él está vivo nos coge a nosotros también, así que mejor me voy”, agregó Joanna Cruz.

“Son dos hombres y dos mujeres adultos y descubrieron el arma de fuego dentro de la residencia, de acuerdo a la investigación preliminar, determinamos que hay dos personas dentro de la residencia que tienen más de 80 años, la señora que tiene más de 80 años es la paciente de hospicio”, dijo Ángel Rodríguez, portavoz de la policía de Miami-Dade.

La policía encontró un arma de fuego cerca de uno de los hombres fallecidos con una herida de bala, y él habría sido quien le disparó a las otras tres personas y después se suicidó.

“El presunto tirador fue descubierto en una de las habitaciones con el arma de fuego al lado de él”, añadió Ángel Rodríguez.La comunidad manifestó sentirse afligida ante el trágico incidente.

“La gente pierde el control y comete actos que no piensa y por eso suceden estas desgracias familiares. Me sorprende esa noticia, porque realmente este es un vecindario muy tranquilo y muy seguro, me extraña ese hecho”, dijo Nancy Mena, residente del área.

“Consternado aquí con esto que pasó...cuando salimos a almorzar vimos unos carros de policía y después en las noticias fue que nos enteramos que pasó algo”, dijo Marlon Guillermo, residente del área.

La policía presume que el hecho estuvo relacionado con una disputa doméstica y hacen un llamado a la comunidad a buscar ayuda antes de tomar acciones violentas.

“Es importante avisarle a las personas de nuestra comunidad que están padeciendo un trastorno mental, que ustedes no están solos, tenemos recursos disponibles no solamente a través del condado para aquellas personas que están pasando por una crisis mental, no tengan pena, ni miedo de pedir ayuda, estamos aquí para ayudarles”, señaló el vocero policial.El caso continúa bajo investigación.