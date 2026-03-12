Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano en medio de críticas por presos políticos

El régimen cubano anunció la excarcelación de 51 personas condenadas a prisión , una medida que, según las autoridades, se produce tras intercambios sostenidos entre el gobierno de La Habana y el Vaticano .

La información fue difundida mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ( MINREX ) , en el que se señala que la decisión responde a procesos de revisión de casos dentro del sistema penitenciario cubano.

!!URGENTE!! ULTIMA HORAEL REGIMEN CUBANO ANUNCIA LA LIBERACION DE 51 PRESOS.Todo como parte de u

Según el documento oficial, las personas beneficiadas han cumplido una parte significativa de sus condenas y han mantenido buena conducta durante su tiempo en prisión .

El gobierno cubano no divulgó los nombres de los reclusos que serán liberados ni aclaró si entre ellos se encuentran presos políticos , una categoría cuya existencia el régimen ha negado de manera reiterada.

La cancillería indicó que la medida también coincide con la cercanía de las celebraciones religiosas de Semana Santa , una fecha en la que históricamente se han anunciado gestos similares.

En su comunicado, el régimen aseguró que estas decisiones forman parte de una práctica habitual del sistema judicial cubano.

Las autoridades recordaron que desde el año 2010 se han concedido indultos a 9,905 reclusos.

Además, afirmaron que en los últimos tres años alrededor de 10,000 personas sancionadas han sido excarceladas mediante diferentes beneficios previstos en la legislación.

El gobierno cubano presentó la medida como una muestra del carácter humanitario del sistema penal del país.

Persisten dudas sobre presos políticos

A pesar del anuncio, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando la existencia de presos políticos en la isla.

Entre los opositores que permanecen encarcelados se encuentran:

Félix Navarro , con problemas de salud

Sayli Navarro Álvarez

Loreto Hernández García

Donaida Pérez Paseiro

Roberto Pérez Fonseca

el rapero Maykel Castillo Pérez “Maykel Osorbo”

el artista Luis Manuel Otero Alcántara

Amnistía Internacional cuestiona liberaciones previas

Según Amnistía Internacional, de las 553 personas que el gobierno cubano afirmó haber excarcelado en 2025, al menos 211 estaban detenidas por motivos políticos.

La organización también denunció que varios de los liberados posteriormente volvieron a prisión o fueron obligados a salir del país, lo que pone en duda la estabilidad de estas medidas.

Las excarcelaciones anunciadas se producen en un contexto de mediación del Vaticano y conversaciones diplomáticas, vinculadas al Jubileo Ordinario de 2025 convocado por el papa Francisco.