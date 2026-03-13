"El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, aparece en reunión del régimen sobre negociaciones con EE.UU.

La televisión estatal cubana mostró este viernes la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro , nieto del exgobernante Raúl Castro , durante una reunión de alto nivel de la cúpula del régimen donde se discutió el estado de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos .

Las imágenes fueron transmitidas por Canal Caribe alrededor de las 6:30 de la mañana , pocas horas antes de la comparecencia televisiva del gobernante Miguel Díaz-Canel , programada para las 7:30 a.m.

En el encuentro participaron miembros del Buró Político del Partido Comunista , el Secretariado del Comité Central y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros , los principales órganos de poder dentro del sistema político cubano.

Durante la transmisión se pudo observar a Rodríguez Castro , conocido como “El Cangrejo” , sentado junto a altos dirigentes del régimen.

El coronel de 41 años fue jefe de la seguridad personal de su abuelo cuando Raúl Castro ocupaba formalmente la presidencia de Cuba y sigue siendo considerado uno de sus colaboradores más cercanos .

Sin embargo, no ocupa ningún cargo oficial visible dentro del gobierno ni del Partido Comunista , lo que ha generado interrogantes sobre su papel dentro de las estructuras de poder del régimen.

Raúl Castro no apareció en la reunión

Uno de los elementos más llamativos fue la ausencia de Raúl Castro en las imágenes del encuentro, pese a tratarse de una reunión de la máxima dirección del régimen.

Su nieto, en cambio, sí estuvo presente durante la discusión donde —según explicó Díaz-Canel— se analizó el estado de las relaciones entre La Habana y Washington.

La presencia de Rodríguez Castro cobra relevancia en medio de reportes que señalan contactos entre el entorno cercano de Raúl Castro y autoridades estadounidenses.

Conversaciones con Estados Unidos

Durante su comparecencia pública, Miguel Díaz-Canel confirmó que el régimen mantiene conversaciones con Washington.

El gobernante cubano afirmó que los contactos buscan explorar soluciones mediante el diálogo para las diferencias entre ambos países.

“Buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, explicó.

También aseguró que el proceso se desarrolla bajo la conducción del liderazgo histórico del régimen.

“Dirigidos por el General de Ejército como líder histórico de nuestra revolución y por mí”, afirmó.

Contactos con el entorno de Raúl Castro

En las últimas semanas han surgido reportes sobre contactos entre autoridades estadounidenses y figuras cercanas al círculo de poder de Raúl Castro.

Algunas informaciones señalan que el secretario de Estado Marco Rubio habría sostenido conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro en lo que funcionarios estadounidenses describen como “discusiones sobre el futuro de Cuba”.

Según diversos análisis, esos contactos se estarían produciendo directamente con el entorno de Raúl Castro y no necesariamente con el aparato formal encabezado por Díaz-Canel.

Un contexto de presión política y económica

Las conversaciones entre Washington y el entorno del régimen ocurren en medio de una creciente presión económica y política de Estados Unidos sobre La Habana.

La crisis energética, los apagones prolongados y el deterioro económico han incrementado las tensiones internas dentro del sistema político cubano.

En ese contexto, la presencia del nieto de Raúl Castro en una reunión de la máxima dirección del régimen añade nuevas interrogantes sobre su influencia dentro del proceso de decisiones del poder en Cuba.