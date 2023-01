Florida fija récord de inscripciones en Obamacare

Alrededor de 425,000 adultos en la Florida no tienen seguro de salud, porque son demasiado pobres como para tener cobertura bajo la ACA y el estado no ha ampliado el Medicaid, según el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP). Más de la mitad de esos adultos son hispanos o negros.

“Esto demuestra que hay una gran necesidad de seguro de salud en nuestro estado”, dijo Carrasquillo, quien es decana de UM para la Investigación Clínica y Traslacional y es también codirectora de Clinical Translational Science Institute (CTSI). Casi un millón de floridanos podrían perder su cobertura de Medicaid a partir de abril, una vez que la emergencia federal por COVID-19 llegue a su fin y porque la Florida no amplió su elegibilidad para el Medicaid.

FUENTE: elnuevoherald.com