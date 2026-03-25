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Cuba

Exilio cubano exige más presión de EEUU en masivo rally en Hialeah: ovación a Rubio 2028

Miles de exiliados en Hialeah piden a EEUU aumentar presión contra Cuba; apoyo a Trump y ovación a Marco Rubio como posible candidato en 2028

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Cuba MIAMI

Masiva movilización en Florida: exilio cubano exige acciones más duras contra La Habana

Miles de exiliados cubanos se congregaron en el parque Milander, en Hialeah, Florida, en un multitudinario evento denominado “Free Cuba Rally”, donde exigieron a Estados Unidos intensificar la presión política y económica contra el régimen cubano.

La manifestación, que reunió a más de 7.000 personas según datos policiales, se convirtió en una de las mayores demostraciones recientes del exilio cubano en el sur de Florida, en un contexto marcado por la creciente crisis en la isla.

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“Más presión”: el mensaje directo a la Casa Blanca

Durante el evento, los asistentes corearon consignas exigiendo una política más firme por parte de la administración del presidente Donald Trump, en medio de apagones, protestas y deterioro económico en Cuba.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la multitud pidiendo abiertamente “más presión” contra el régimen, en lo que consideran un momento decisivo para el futuro del país.

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Activistas y líderes elevan el tono

La activista Rosa María Payá, directora de Cuba Decide, aseguró que la libertad de la isla “está más cerca que nunca” y llamó a mantener la presión internacional.

Además, exigió la liberación de presos políticos, mencionando casos emblemáticos como:

  • Luis Manuel Otero Alcántara
  • Maikel “Osorbo” Castillo
  • Saily Navarro

Por su parte, el líder del exilio Orlando Gutiérrez Boronat pidió mantener la lucha activa y abogó por acciones legales contra figuras del régimen cubano.

Apoyo político y mensaje de cambio de régimen

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, afirmó que el pueblo cubano “ha esperado demasiado” y subrayó que la ciudad está lista para apoyar una transición hacia una Cuba libre.

Influencers, artistas y activistas como Los Pichy Boys, Alexander Otaola y Yotuel Romero también participaron, reforzando el mensaje de presión política bajo la consigna “Cuba Next”.

Rubio 2028: ovación del público

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando la senadora estatal Ileana García elogió la política hacia Cuba del secretario de Estado Marco Rubio y mencionó la posibilidad de una candidatura presidencial en 2028.

La reacción fue inmediata:

una ovación masiva del público al grito de “¡Rubio presidente!”.

Crisis en Cuba impulsa la presión desde el exilio

El rally ocurre en medio de una de las peores crisis en Cuba en décadas, marcada por:

  • Apagones prolongados
  • Escasez de alimentos y combustible
  • Protestas recientes en varias ciudades

Para el exilio cubano, este escenario representa una oportunidad clave para acelerar cambios políticos en la isla.

Hialeah como epicentro del activismo cubano

El evento reafirma el papel de Hialeah como uno de los principales centros de movilización política del exilio cubano en Estados Unidos, con creciente influencia en el debate sobre la política hacia Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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