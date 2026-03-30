Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP) AP

Mientras avanzaba un esfuerzo diplomático facilitado por Pakistán para poner fin a la guerra, Trump afirmó que Irán había aceptado permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del lunes como “una señal de respeto”. Al mismo tiempo, con 2.500 marines estadounidenses ya en la región y un contingente de tamaño similar en camino, planteó la idea de tomar la isla iraní de Kharg.

“Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no”, declaró al Financial Times en una entrevista publicada a primera hora del lunes. “Tenemos muchas opciones”.

Sonaron sirenas al amanecer cerca del principal centro de investigación nuclear de Israel, una zona del país que ha sido atacada repetidamente en los últimos días. El ejército israelí también indicó que derribó dos drones lanzados desde Yemen, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán entraron en la guerra el sábado con su primer ataque con misiles.

Irán mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del Golfo: Arabia Saudí interceptó cinco misiles dirigidos a su Provincia Oriental, rica en petróleo; Baréin emitió una alerta por misiles; y una bola de fuego estalló sobre Dubái cuando las defensas destruyeron un misil entrante.

En Kuwait, un ataque iraní alcanzó una planta de energía y desalinización, mató a un trabajador e hirió a 10 soldados, informó la agencia estatal de noticias KUNA.

Las plantas desalinizadoras siguen siendo cruciales para el suministro de agua en los estados árabes del Golfo, y un ataque iraní dañó previamente una planta desalinizadora en Baréin durante la guerra. Estas instalaciones suelen estar emparejadas con centrales eléctricas, debido a la gran cantidad de energía necesaria para eliminar la sal del agua y hacerla potable.

El ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán y afirmó que estaba golpeando “infraestructura militar” en todo Teherán. Medios iraníes también informaron que una de las instalaciones de Tabriz Petrochemical fue alcanzada en una provincia del norte del país. Señalaron que no se habían liberado materiales peligrosos.

En Líbano, que Israel ha invadido por tierra, un casco azul indonesio murió y otros tres resultaron heridos cuando un proyectil explotó cerca de una aldea en el sur.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo el fin de semana que el ejército ampliará su invasión, expandiendo la “franja de seguridad existente” en el sur de ese país mientras apunta contra el grupo político y militar Hezbollah, vinculado a Irán.

Los precios del petróleo vuelven a subir ente temores a una crisis energética global

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de la región y su control asfixiante del estrecho de Ormuz —por donde en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial— han disparado los precios del crudo y han alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

En las primeras operaciones, el precio al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaba los 115 dólares, casi un 60% más que cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero.

A medida que ha aumentado la presión sobre Trump para poner fin al conflicto, Estados Unidos presentó a Irán un plan de 15 puntos que incluye que acepte abrir el estrecho de Ormuz a la navegación. Irán, por su parte, elaboró un plan de cinco puntos con sus propias condiciones, entre ellas mantener su soberanía sobre la vía marítima clave.

Pakistán anunció el domingo que pronto acogería conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no hubo información inmediata desde Washington o Teherán, y no estaba claro si las discusiones sobre la guerra de un mes serían directas o indirectas.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, señaló que las conversaciones se celebrarían “en los próximos días”.

Trump dice que la diplomacia va bien, pero sugiere una posible expansión militar

Trump dijo el domingo por la noche a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos estaba negociando “directa e indirectamente” con Irán, aunque Irán ha insistido en que no ha mantenido conversaciones con Washington.

“Nos está yendo extremadamente bien en esa negociación, pero nunca se sabe con Irán porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que volarlos”, afirmó Trump.

Antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, desestimó las conversaciones en Pakistán y las calificó de tapadera para que más tropas estadounidenses llegaran a la zona. Según medios estatales, dijo que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales”.

En la entrevista con el Financial Times, Trump sugirió que podría implicar un compromiso de más largo plazo si Estados Unidos decidiera intentar tomar la isla de Kharg, al afirmar que “significaría que tendríamos que estar allí por un tiempo”.

“No creo que tengan ninguna defensa”, añadió. “Podríamos tomarla muy fácilmente”.

Estados Unidos ya lanzó una vez ataques aéreos dirigidos a posiciones militares en la isla. Irán ha amenazado con lanzar su propia invasión terrestre de países árabes del Golfo y minar el golfo Pérsico si tropas estadounidenses desembarcan en su territorio.

Llevar una fuerza de invasión anfibia hasta Kharg implicaría transitar el estrecho de Ormuz y la mayor parte del golfo Pérsico. Expertos señalan que mantener la isla también sería un desafío, porque además de sus misiles y drones, quedaría bien dentro del alcance de la artillería desde el territorio continental iraní.

Aumenta el número de muertos

En Líbano, funcionarios indicaron que más de 1.200 personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas. También han perdido la vida cinco soldados israelíes.

En Irán, las autoridades dicen que más de 1.900 personas han muerto, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Irak, donde grupos de milicias respaldadas por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.

Trece miembros del servicio de Estados Unidos han muerto en la guerra.

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Rising informó desde Bangkok. Las periodistas de The Associated Press Darlene Superville, a bordo del Air Force One, Giovanna Dell'Orto en Miami, Florida, y Munir Ahmed en Islamabad contribuyeron a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP