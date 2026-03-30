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España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

MADRID (AP) — España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos implicados en la guerra en Irán, informó la ministra de Defensa Margarita Robles, lo que supone otro paso en la oposición del país al conflicto de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)
La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana) AP

España ya había señalado que Estados Unidos no podía utilizar las bases militares operadas conjuntamente en el conflicto con Irán, que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha calificado de ilegal, temerario e injusto.

Robles indicó que la misma lógica se aplicaba al uso del espacio aéreo español en el conflicto.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, dijo Robles a periodistas.

El diario español El País informó primero del cierre del espacio aéreo de España, citando fuentes militares.

El gobierno de España, bajo Sánchez, ha sido la voz más contundente de Europa en oposición a las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

Después de que el gobierno de Sánchez negara a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con recortar el comercio con Madrid.

Sánchez también estuvo entre los críticos más vehementes de las acciones de Israel en su guerra en Gaza.

“Creo que todo el mundo sabe cuál es la posición española, es una posición muy clara”, indicó Robles quien calificó la guerra de “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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