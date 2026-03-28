Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Miami , EE.UU. — Una discusión en una gasolinera de Costco en Miami escaló rápidamente hasta convertirse en un violento enfrentamiento que terminó con una mujer arrestada y otra con múltiples lesiones, según informaron las autoridades.

La acusada, identificada como Valeria Andrea Aguilar , de 29 años, enfrenta cargos por asalto con agresión o lesiones tras el incidente ocurrido en el establecimiento ubicado en 7795 West Flagler Street .

De acuerdo con el informe policial, Aguilar estaba alterada y gritando a clientes y empleados en la estación de gasolina cuando comenzó el conflicto.

La situación se intensificó cuando la víctima, que se encontraba en su vehículo, pidió a un empleado que le revocaran la membresía a Aguilar, lo que habría provocado su reacción.

Aguilar persiguió el vehículo de la víctima

La siguió hasta otra intersección cercana

La confrontó directamente

En ese momento, la acusada presuntamente:

Golpeó a la víctima en la cabeza

Le haló la ropa

Le causó arañazos en rostro, brazos y pecho

Todo ocurrió mientras la víctima permanecía dentro de su automóvil.

La víctima responde

El informe indica que la víctima reaccionó utilizando una herramienta tipo hacha o multifunción para defenderse antes de abandonar el lugar.

Las autoridades confirmaron que sufrió:

Laceraciones en el rostro

Moretones

Lesiones en la nariz

Arañazos en brazos y cuerpo

Arresto y decisión judicial

Aguilar fue inicialmente trasladada al HCA Florida Kendall Hospital antes de ser ingresada en la cárcel.

Durante su audiencia:

Un juez ordenó:

Detención sin derecho a fianza

Prohibición de acercarse al Costco

Orden de mantenerse alejada de la víctima

Violencia en espacios públicos

El caso ha generado preocupación por el aumento de incidentes violentos en espacios cotidianos como estaciones de servicio, donde discusiones menores pueden escalar rápidamente.

Las autoridades no han informado si se presentarán cargos adicionales.