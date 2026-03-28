americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Costco

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Mujer es arrestada en Miami tras agresión en gasolinera de Costco; víctima sufrió lesiones y respondió con un objeto

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Valeria Andrea Aguilar,

Miami, EE.UU. — Una discusión en una gasolinera de Costco en Miami escaló rápidamente hasta convertirse en un violento enfrentamiento que terminó con una mujer arrestada y otra con múltiples lesiones, según informaron las autoridades.

La acusada, identificada como Valeria Andrea Aguilar, de 29 años, enfrenta cargos por asalto con agresión o lesiones tras el incidente ocurrido en el establecimiento ubicado en 7795 West Flagler Street.

De discusión a violencia física

De acuerdo con el informe policial, Aguilar estaba alterada y gritando a clientes y empleados en la estación de gasolina cuando comenzó el conflicto.

La situación se intensificó cuando la víctima, que se encontraba en su vehículo, pidió a un empleado que le revocaran la membresía a Aguilar, lo que habría provocado su reacción.

Persecución y ataque

Según las autoridades:

  • Aguilar persiguió el vehículo de la víctima
  • La siguió hasta otra intersección cercana
  • La confrontó directamente

En ese momento, la acusada presuntamente:

Golpeó a la víctima en la cabeza

Le haló la ropa

Le causó arañazos en rostro, brazos y pecho

Todo ocurrió mientras la víctima permanecía dentro de su automóvil.

La víctima responde

El informe indica que la víctima reaccionó utilizando una herramienta tipo hacha o multifunción para defenderse antes de abandonar el lugar.

Las autoridades confirmaron que sufrió:

  • Laceraciones en el rostro
  • Moretones
  • Lesiones en la nariz
  • Arañazos en brazos y cuerpo

Arresto y decisión judicial

Aguilar fue inicialmente trasladada al HCA Florida Kendall Hospital antes de ser ingresada en la cárcel.

Durante su audiencia:

Un juez ordenó:

  • Detención sin derecho a fianza
  • Prohibición de acercarse al Costco
  • Orden de mantenerse alejada de la víctima

Violencia en espacios públicos

El caso ha generado preocupación por el aumento de incidentes violentos en espacios cotidianos como estaciones de servicio, donde discusiones menores pueden escalar rápidamente.

Las autoridades no han informado si se presentarán cargos adicionales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ice arresta en miami cubana con residencia permanente tras viaje a cuba: enfrenta deportacion por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ee.uu. revoca ciudadania a cubana en hialeah por fraude millonario a medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

video: camionero cubano pierde su licencia por no hablar ingles: crece control en carreteras

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter