Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Miami, EE.UU. — Una discusión en una gasolinera de Costco en Miami escaló rápidamente hasta convertirse en un violento enfrentamiento que terminó con una mujer arrestada y otra con múltiples lesiones, según informaron las autoridades.
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Mujer es arrestada en Miami tras agresión en gasolinera de Costco; víctima sufrió lesiones y respondió con un objeto
Miami, EE.UU. — Una discusión en una gasolinera de Costco en Miami escaló rápidamente hasta convertirse en un violento enfrentamiento que terminó con una mujer arrestada y otra con múltiples lesiones, según informaron las autoridades.
La acusada, identificada como Valeria Andrea Aguilar, de 29 años, enfrenta cargos por asalto con agresión o lesiones tras el incidente ocurrido en el establecimiento ubicado en 7795 West Flagler Street.
De acuerdo con el informe policial, Aguilar estaba alterada y gritando a clientes y empleados en la estación de gasolina cuando comenzó el conflicto.
La situación se intensificó cuando la víctima, que se encontraba en su vehículo, pidió a un empleado que le revocaran la membresía a Aguilar, lo que habría provocado su reacción.
Persecución y ataque
Según las autoridades:
En ese momento, la acusada presuntamente:
Le haló la ropa
Le causó arañazos en rostro, brazos y pecho
Todo ocurrió mientras la víctima permanecía dentro de su automóvil.
El informe indica que la víctima reaccionó utilizando una herramienta tipo hacha o multifunción para defenderse antes de abandonar el lugar.
Las autoridades confirmaron que sufrió:
Arresto y decisión judicial
Aguilar fue inicialmente trasladada al HCA Florida Kendall Hospital antes de ser ingresada en la cárcel.
Durante su audiencia:
Un juez ordenó:
Violencia en espacios públicos
El caso ha generado preocupación por el aumento de incidentes violentos en espacios cotidianos como estaciones de servicio, donde discusiones menores pueden escalar rápidamente.
Las autoridades no han informado si se presentarán cargos adicionales.
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