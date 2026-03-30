Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa) AP

La Habana, Cuba — La crisis energética en la isla alcanza niveles críticos este lunes, cuando hasta un 60% del territorio nacional podría quedar sin electricidad durante las horas de mayor demanda, según proyecciones oficiales de la Unión Eléctrica ( UNE ).

El escenario confirma el deterioro acelerado del sistema energético cubano, marcado por apagones prolongados, escasez de combustible y una infraestructura en estado crítico.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema:

Activistas ondean banderas cubanas y palestinas desde el buque Maguro, que llega desde México con ayuda humanitaria como parte del "Convoy Nuestra América", en la Bahía de La Habana, Cuba, martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Resultado: apagones simultáneos en gran parte del país.

El colapso responde a dos factores clave:

9 de 16 unidades termoeléctricas fuera de servicio

Averías y mantenimientos constantes

2. Falta de combustible

Generación distribuida paralizada

Sin diésel ni fueloil desde enero

Ambos factores representan cerca del 80% de la capacidad energética afectada.

El petróleo llega… pero no resuelve la crisis

En medio del apagón, Cuba recibe el petrolero ruso Anatoly Kolodkin con cerca de 740,000 barriles de crudo.

Sin embargo:

Expertos advierten que el suministro solo cubriría días o pocas semanas

No resuelve el déficit estructural del sistema

EE.UU. flexibiliza postura

El presidente Donald Trump sorprendió al permitir el ingreso del crudo:

“No tengo problema… tienen que sobrevivir”

Pero mantuvo su postura crítica:

“Tienen un liderazgo malo y corrupto”

Impacto directo en la población

La crisis energética ya provoca:

Apagones de más de 20–30 horas

Reducción del transporte público

Afectaciones en hospitales y servicios básicos

Una crisis que se profundiza

Desde 2024, Cuba enfrenta una combinación de:

Falta de combustible

Sistema eléctrico envejecido

Alta dependencia de importaciones

CONCLUSIÓN CLAVE

Hasta 60% de Cuba sin electricidad

Déficit energético histórico

Petróleo ruso solo alivia temporalmente

Crisis estructural sin solución inmediata