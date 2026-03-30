Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética
Cuba enfrentará apagones que afectarán hasta el 60% del país por déficit eléctrico en medio de crisis energética severa
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Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa) AP
La Habana, Cuba — La crisis energética en la isla alcanza niveles críticos este lunes, cuando hasta un 60% del territorio nacional podría quedar sin electricidad durante las horas de mayor demanda, según proyecciones oficiales de la Unión Eléctrica (UNE).
El escenario confirma el deterioro acelerado del sistema energético cubano, marcado por apagones prolongados, escasez de combustible y una infraestructura en estado crítico.
Déficit récord en el sistema eléctrico
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema:
Capacidad de generación: 1,230 MW
Demanda estimada: 3,050 MW
Déficit: 1,820 MW
Afectación real: hasta 1,850 MW
Resultado: apagones simultáneos en gran parte del país.
Un sistema colapsado
El colapso responde a dos factores clave:
1. Infraestructura obsoleta
9 de 16 unidades termoeléctricas fuera de servicio
Averías y mantenimientos constantes
2. Falta de combustible
Generación distribuida paralizada
Sin diésel ni fueloil desde enero
Ambos factores representan cerca del 80% de la capacidad energética afectada.
El petróleo llega… pero no resuelve la crisis
En medio del apagón, Cuba recibe el petrolero ruso Anatoly Kolodkin con cerca de 740,000 barriles de crudo.
Sin embargo:
Expertos advierten que el suministro solo cubriría días o pocas semanas
No resuelve el déficit estructural del sistema
EE.UU. flexibiliza postura
El presidente Donald Trump sorprendió al permitir el ingreso del crudo: