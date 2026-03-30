EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

La Habana / Washington — La decisión de Estados Unidos de permitir la llegada de un petrolero ruso a Cuba no habría sido casual.
Nuevos reportes apuntan a un movimiento estratégico previo del régimen cubano que habría condicionado el cambio de postura de Washington en plena crisis energética.
Según información revelada por el periodista especializado en el Departamento de Estado, Eric Martin, la autorización se produjo después de que La Habana concediera un permiso clave a la embajada de EE.UU. en la isla
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El posible “intercambio” detrás del petróleo
De acuerdo con las fuentes citadas:
Cuba habría autorizado la importación de combustible para la embajada estadounidense
EE.UU. respondió permitiendo el ingreso del petrolero ruso
Se trataría de una señal de cooperación limitada entre ambos gobiernos
“Esto ocurre después de que el régimen autorizara combustible para la embajada”, indicó el reporte
Un giro inesperado en la política de Trump
El movimiento contrasta con la línea dura adoptada semanas antes:
- Amenazas de sanciones a países que enviaran petróleo
- Presión directa para aislar energéticamente a Cuba
Sin embargo, el propio presidente Donald Trump confirmó el cambio:
“Si un país quiere enviar petróleo a Cuba, no tengo problema con eso”
Justificación humanitaria… con mensaje político
Trump defendió la decisión argumentando:
Necesidades básicas de la población
Electricidad, refrigeración y servicios esenciales
Pero al mismo tiempo lanzó una fuerte crítica:
“Cuba está terminada… tienen un liderazgo corrupto”
El petróleo ruso llega en el peor momento
El buque Anatoly Kolodkin, sancionado internacionalmente, arribó a Cuba con más de 700,000 barriles de crudo, el primer gran suministro en más de tres meses.
Sin embargo:
Expertos estiman que solo cubriría unas dos semanas de consumo
La crisis energética sigue siendo crítica
El trasfondo: la embajada en crisis
El contexto revela otro elemento clave:
- La embajada de EE.UU. enfrentaba escasez de combustible
- Había reducido operaciones por apagones
- Necesitaba diésel para mantener funciones básicas
La concesión cubana habría sido decisiva en este giro
Un movimiento con implicaciones mayores
Este episodio sugiere:
Canales de negociación activos entre ambos países
Ajustes tácticos en la política de presión
Un equilibrio entre estrategia y necesidad humanitaria
CONCLUSIÓN CLAVE
EE.UU. permite petróleo ruso tras concesión cubana
Posible intercambio estratégico entre ambos gobiernos
Crisis energética impulsa decisiones pragmáticas
Se reconfigura la relación bilateral