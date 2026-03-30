EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Nuevos reportes apuntan a un movimiento estratégico previo del régimen cubano que habría condicionado el cambio de postura de Washington en plena crisis energética.

Según información revelada por el periodista especializado en el Departamento de Estado, Eric Martin, la autorización se produjo después de que La Habana concediera un permiso clave a la embajada de EE.UU. en la isla

De acuerdo con las fuentes citadas:

VIDEO | El petrolero 'Anatoli Kolodkin' llega este lunes a Cuba con 100.000 toneladas de crudo y se convierte en el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses, según el Ministerio de Transporte de Rusia. pic.twitter.com/UZ5PvdImEg

Cuba habría autorizado la importación de combustible para la embajada estadounidense

EE.UU. respondió permitiendo el ingreso del petrolero ruso

“Esto ocurre después de que el régimen autorizara combustible para la embajada”, indicó el reporte

Un giro inesperado en la política de Trump

El movimiento contrasta con la línea dura adoptada semanas antes:

Amenazas de sanciones a países que enviaran petróleo

Presión directa para aislar energéticamente a Cuba

Sin embargo, el propio presidente Donald Trump confirmó el cambio:

“Si un país quiere enviar petróleo a Cuba, no tengo problema con eso”

Justificación humanitaria… con mensaje político

Trump defendió la decisión argumentando:

Necesidades básicas de la población

Electricidad, refrigeración y servicios esenciales

Pero al mismo tiempo lanzó una fuerte crítica:

“Cuba está terminada… tienen un liderazgo corrupto”

El petróleo ruso llega en el peor momento

El buque Anatoly Kolodkin, sancionado internacionalmente, arribó a Cuba con más de 700,000 barriles de crudo, el primer gran suministro en más de tres meses.

Sin embargo:

Expertos estiman que solo cubriría unas dos semanas de consumo

La crisis energética sigue siendo crítica

El trasfondo: la embajada en crisis

El contexto revela otro elemento clave:

La embajada de EE.UU. enfrentaba escasez de combustible

Había reducido operaciones por apagones

Necesitaba diésel para mantener funciones básicas

La concesión cubana habría sido decisiva en este giro

Un movimiento con implicaciones mayores

Este episodio sugiere:

Canales de negociación activos entre ambos países

Ajustes tácticos en la política de presión

Un equilibrio entre estrategia y necesidad humanitaria

CONCLUSIÓN CLAVE

EE.UU. permite petróleo ruso tras concesión cubana

Posible intercambio estratégico entre ambos gobiernos

Crisis energética impulsa decisiones pragmáticas

Se reconfigura la relación bilateral