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Cuba

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. autoriza petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada, en giro clave en plena crisis energética

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ambajada de eeuu en cuba

La Habana / Washington — La decisión de Estados Unidos de permitir la llegada de un petrolero ruso a Cuba no habría sido casual.

Nuevos reportes apuntan a un movimiento estratégico previo del régimen cubano que habría condicionado el cambio de postura de Washington en plena crisis energética.

Según información revelada por el periodista especializado en el Departamento de Estado, Eric Martin, la autorización se produjo después de que La Habana concediera un permiso clave a la embajada de EE.UU. en la isla

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El posible “intercambio” detrás del petróleo

De acuerdo con las fuentes citadas:

Cuba habría autorizado la importación de combustible para la embajada estadounidense

EE.UU. respondió permitiendo el ingreso del petrolero ruso

Se trataría de una señal de cooperación limitada entre ambos gobiernos

“Esto ocurre después de que el régimen autorizara combustible para la embajada”, indicó el reporte

Un giro inesperado en la política de Trump

El movimiento contrasta con la línea dura adoptada semanas antes:

  • Amenazas de sanciones a países que enviaran petróleo
  • Presión directa para aislar energéticamente a Cuba

Sin embargo, el propio presidente Donald Trump confirmó el cambio:

“Si un país quiere enviar petróleo a Cuba, no tengo problema con eso”

Justificación humanitaria… con mensaje político

Trump defendió la decisión argumentando:

Necesidades básicas de la población

Electricidad, refrigeración y servicios esenciales

Pero al mismo tiempo lanzó una fuerte crítica:

“Cuba está terminada… tienen un liderazgo corrupto”

El petróleo ruso llega en el peor momento

El buque Anatoly Kolodkin, sancionado internacionalmente, arribó a Cuba con más de 700,000 barriles de crudo, el primer gran suministro en más de tres meses.

Sin embargo:

Expertos estiman que solo cubriría unas dos semanas de consumo

La crisis energética sigue siendo crítica

El trasfondo: la embajada en crisis

El contexto revela otro elemento clave:

  • La embajada de EE.UU. enfrentaba escasez de combustible
  • Había reducido operaciones por apagones
  • Necesitaba diésel para mantener funciones básicas

La concesión cubana habría sido decisiva en este giro

Un movimiento con implicaciones mayores

Este episodio sugiere:

Canales de negociación activos entre ambos países

Ajustes tácticos en la política de presión

Un equilibrio entre estrategia y necesidad humanitaria

CONCLUSIÓN CLAVE

EE.UU. permite petróleo ruso tras concesión cubana

Posible intercambio estratégico entre ambos gobiernos

Crisis energética impulsa decisiones pragmáticas

Se reconfigura la relación bilateral

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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