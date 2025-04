Fin de semana Sangriento en Miami deja dos muertos y dos menores heridos

Alrededor de las 12:00 am de este lunes, agentes de la Oficina de la Sheriff de Miami-Dade respondieron a reportes de disparos en el área de la avenida 27 y la calle 30 del noroeste.

“Había dos mujeres y un hombre. Los fallecidos son adultos, un hombre y una mujer. Estaban los tres juntos en el establecimiento y esa tercera víctima fue baleada también, pero se pudo escapar a un lugar donde no fue herida”, añadió Joseph Peguero.

Aún se desconoce la relación entre las víctimas y el responsable de haber disparado, que huyó del lugar en rumbo desconocido.

“Primera vez que vemos eso y nos llena de temor, nunca había pasado eso”, dijo Yadira Cárdenas, residente del área.

La mujer que falleció se llamaba Jeankerly María Linares Marín, de 27 años, y el hombre todavía no ha sido identificado.

Una vez que las autoridades recabaron las evidencias y se retiraron del lugar, quedaron en el suelo varias manchas de sangre.

“Yo sentí como cuatro tiros y salí para al frente y no miré nada, me sorprende, porque no imaginé que algo así podía pasar”, dijo Lisandra Rodríguez, residente del área.

El otro tiroteo tuvo lugar el sábado en la intersección de la segunda court del Noreste y la calle 141.

Las víctimas, Desiree Chanel Brown, de 36 años, y dos menores, una niña de 11 y un varón de 12, estaban en el interior de un SUV negro, cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos.

“La investigación preliminar reveló que varios sujetos se aproximaron al vehículo y empezaron a disparar hacia dentro. Esto es algo que no debió ocurrir, es algo que no es aceptable”, dijo Angel Rodríguez, portavoz de la Oficina de la Sheriff de Miami-Dade.

Los dos menores se encuentran recluidos en el hospital en condición crítica. La niña, identificada como Reagan Bowens, era hija de la mujer y sus familiares informaron que abrió los ojos después de haber estado en coma.

Asimismo, indicaron Desiree Chanel Brown trabajaba como agente de TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.