FBI: 3 escuelas de enfermería del sur de la Florida vendieron 7,600 títulos falsos

Ese grupo constituyó la primera categoría de los acusados.

“Los candidatos de enfermería no habían hecho ningún trabajo para estos diplomas”, dijo.

Las tres escuelas fueron el Instituto Internacional del Sagrado Corazón en Fort Lauderdale, Siena College of Health en Lauderhill y la Escuela de Enfermería de Palm Beach en West Palm Beach.

La segunda categoría de acusados incluía reclutadores que traían “estudiantes” de otros estados para obtener los documentos de “acceso” de las escuelas del Sur de la Florida, dijo Lapointe.

“Esto fue realmente a gran escala”, dijo.

Más de 7,600 diplomas de enfermería falsos fueron vendidos por las escuelas del sur de Florida, según los fiscales.

“Estamos viendo alrededor de $ 114 millones pagados por estos documentos”, dijo Lapointe.

Casi un tercio de los titulares de diplomas falsos podrían estar practicando, dijeron las autoridades. Esos diplomados pudieron aprobar un examen escrito de enfermería.

Muchos de los que compraron los títulos falsos tenían experiencia en atención médica, dijo Lapointe, incluidas las enfermeras prácticas con licencia.

“Ya sea que haya pasado o no la prueba de licencia, para mí, eso no viene al caso”, dijo. “Para mí, si pasas la prueba, pero no has hecho (los módulos clínicos requeridos), eso no es una redención de ninguna manera”.

Lapointe dijo que los agentes han alertado a las juntas de enfermería de todo el país sobre el fraude.

Un agente especial del FBI dijo que el sur de Florida “lidera a la nación en fraude de atención médica” y dijo que las juntas estatales de enfermería podrían estar tomando medidas contra las enfermeras fraudulentas acusadas.

Los funcionarios dijeron que no se han enterado de ningún daño a los pacientes vinculados a aquellos que recibieron diplomas fraudulentos, pero dijeron que están trabajando con las juntas estatales de licencias para garantizar que cualquier persona que recibió un diploma fraudulento ya no brinde atención.

