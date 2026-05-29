Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

Encuentro sin precedentes: EEUU y Cuba mantienen contacto militar de alto nivel en Guantánamo
El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis L. Donovan, sostuvo este viernes una reunión con el general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo y otros altos mandos militares cubanos en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo.
Según informó SOUTHCOM en un comunicado oficial, el encuentro consistió en un intercambio relacionado con asuntos de seguridad operacional y coordinación en la zona donde convergen las instalaciones estadounidenses y el territorio controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
La reunión ocurre en uno de los momentos más tensos de las relaciones entre Washington y La Habana en los últimos años.
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El segundo hombre más poderoso de las FAR participó en el encuentro
Roberto Legrá Sotolongo es considerado una de las figuras militares más influyentes dentro de la estructura del régimen cubano.
Actualmente ocupa los cargos de:
Viceministro Primero de las FAR
Jefe del Estado Mayor General
Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba
Principal estratega militar del régimen cubano
Su participación en el encuentro ha despertado interés debido al nivel de representación militar involucrado.
Donovan inspeccionó la seguridad de la Base Naval de Guantánamo
Además de la reunión con los oficiales cubanos, el jefe del Comando Sur realizó una inspección integral de la Base Naval de Guantánamo.
Durante la visita evaluó:
Medidas de protección de fuerzas
Seguridad perimetral de la instalación
Capacidad de respuesta operacional
Protección de personal militar y sus familias
Infraestructura estratégica de la base
SOUTHCOM calificó la instalación como un activo fundamental para las operaciones estadounidenses en el hemisferio occidental.
La reunión llega en medio de una fuerte escalada de tensiones
El encuentro se produce mientras las relaciones entre ambos gobiernos atraviesan uno de sus períodos más complejos.
Durante las últimas semanas se han acumulado varios factores de tensión:
Acusaciones federales contra Raúl Castro
Nuevas sanciones económicas contra figuras del régimen
Presiones sobre GAESA y sus empresas asociadas
Incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe
Debates sobre posibles escenarios de contingencia en Cuba
Pese a ese escenario, ambas partes mantienen mecanismos de comunicación relacionados con la seguridad de la zona de Guantánamo.
Guantánamo sigue siendo un punto estratégico clave
La Base Naval de Guantánamo continúa siendo una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos fuera de su territorio continental.
El enclave desempeña funciones estratégicas relacionadas con:
Operaciones navales y logísticas
Seguridad regional
Vigilancia marítima
Respuesta ante contingencias en el Caribe
La reunión entre Donovan y Legrá Sotolongo evidencia que, incluso en momentos de alta tensión política, permanecen abiertos algunos canales de comunicación militar entre Washington y La Habana.