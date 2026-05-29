Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis L. Donovan, sostuvo este viernes una reunión con el general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo y otros altos mandos militares cubanos en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo.

Según informó SOUTHCOM en un comunicado oficial, el encuentro consistió en un intercambio relacionado con asuntos de seguridad operacional y coordinación en la zona donde convergen las instalaciones estadounidenses y el territorio controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La reunión ocurre en uno de los momentos más tensos de las relaciones entre Washington y La Habana en los últimos años.

Roberto Legrá Sotolongo es considerado una de las figuras militares más influyentes dentro de la estructura del régimen cubano.

Actualmente ocupa los cargos de:

Viceministro Primero de las FAR

Jefe del Estado Mayor General

Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba

Principal estratega militar del régimen cubano

Su participación en el encuentro ha despertado interés debido al nivel de representación militar involucrado.

Donovan inspeccionó la seguridad de la Base Naval de Guantánamo

Además de la reunión con los oficiales cubanos, el jefe del Comando Sur realizó una inspección integral de la Base Naval de Guantánamo.

Durante la visita evaluó:

Medidas de protección de fuerzas

Seguridad perimetral de la instalación

Capacidad de respuesta operacional

Protección de personal militar y sus familias

Infraestructura estratégica de la base

SOUTHCOM calificó la instalación como un activo fundamental para las operaciones estadounidenses en el hemisferio occidental.

La reunión llega en medio de una fuerte escalada de tensiones

El encuentro se produce mientras las relaciones entre ambos gobiernos atraviesan uno de sus períodos más complejos.

Durante las últimas semanas se han acumulado varios factores de tensión:

Acusaciones federales contra Raúl Castro

Nuevas sanciones económicas contra figuras del régimen

Presiones sobre GAESA y sus empresas asociadas

Incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe

Debates sobre posibles escenarios de contingencia en Cuba

Pese a ese escenario, ambas partes mantienen mecanismos de comunicación relacionados con la seguridad de la zona de Guantánamo.

Guantánamo sigue siendo un punto estratégico clave

La Base Naval de Guantánamo continúa siendo una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos fuera de su territorio continental.

El enclave desempeña funciones estratégicas relacionadas con:

Operaciones navales y logísticas

Seguridad regional

Vigilancia marítima

Respuesta ante contingencias en el Caribe

La reunión entre Donovan y Legrá Sotolongo evidencia que, incluso en momentos de alta tensión política, permanecen abiertos algunos canales de comunicación militar entre Washington y La Habana.