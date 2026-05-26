Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Crecen envíos de combustible desde EEUU hacia Cuba en medio de la crisis energética
Las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba registraron un aumento significativo durante marzo de 2026, alcanzando 8,7 millones de dólares, según datos oficiales divulgados sobre operaciones autorizadas bajo licencias destinadas al sector privado cubano.
La cifra representa el mayor volumen registrado durante el primer trimestre y coincide con una de las etapas más complejas de la crisis energética que atraviesa la isla.
Marzo concentró la mayor parte de las exportaciones
Los datos muestran un fuerte incremento respecto a los primeros meses del año.
Entre las cifras destacadas:
8,7 millones de dólares exportados en marzo
11,6 millones acumulados durante el primer trimestre
Más del 75 % del total trimestral se concentró en marzo
Predominio casi total de cargamentos de diésel
Los envíos fueron realizados mediante autorizaciones emitidas bajo programas dirigidos al sector privado cubano.
El combustible llegó mediante operaciones autorizadas
Las operaciones habrían utilizado mecanismos regulatorios establecidos para determinadas exportaciones.
Según los reportes:
El combustible fue transportado principalmente en isotanques
La descarga se concentró en el puerto de Mariel
Se utilizaron canales de pago mediante terceros países
Las autorizaciones permanecieron vinculadas al sector privado
La crisis energética continúa golpeando a la isla
El incremento de exportaciones ocurre mientras Cuba continúa enfrentando severos problemas energéticos.
Entre los indicadores recientes aparecen:
Déficits eléctricos superiores a 2,000 MW
Apagones prolongados
Escasez de combustible
Deterioro de infraestructura energética
Las dificultades energéticas continúan afectando la actividad económica y la vida diaria de millones de personas.
La situación económica mantiene presión sobre el país
Mientras continúan los problemas de generación eléctrica, distintos indicadores económicos muestran un escenario complejo para la isla.
Analistas señalan que la combinación de:
Escasez energética
Menor capacidad productiva
Reducción de suministros externos
Presión económica acumulada
sigue generando desafíos para la recuperación económica.