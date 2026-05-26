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Cuba

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Estados Unidos aumentó significativamente sus exportaciones de combustible a Cuba durante marzo mediante licencias

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Petroleo Cuba EEUU

Crecen envíos de combustible desde EEUU hacia Cuba en medio de la crisis energética

Las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba registraron un aumento significativo durante marzo de 2026, alcanzando 8,7 millones de dólares, según datos oficiales divulgados sobre operaciones autorizadas bajo licencias destinadas al sector privado cubano.

La cifra representa el mayor volumen registrado durante el primer trimestre y coincide con una de las etapas más complejas de la crisis energética que atraviesa la isla.

Marzo concentró la mayor parte de las exportaciones

Los datos muestran un fuerte incremento respecto a los primeros meses del año.

Entre las cifras destacadas:

8,7 millones de dólares exportados en marzo

11,6 millones acumulados durante el primer trimestre

Más del 75 % del total trimestral se concentró en marzo

Predominio casi total de cargamentos de diésel

Los envíos fueron realizados mediante autorizaciones emitidas bajo programas dirigidos al sector privado cubano.

El combustible llegó mediante operaciones autorizadas

Las operaciones habrían utilizado mecanismos regulatorios establecidos para determinadas exportaciones.

Según los reportes:

El combustible fue transportado principalmente en isotanques

La descarga se concentró en el puerto de Mariel

Se utilizaron canales de pago mediante terceros países

Las autorizaciones permanecieron vinculadas al sector privado

La crisis energética continúa golpeando a la isla

El incremento de exportaciones ocurre mientras Cuba continúa enfrentando severos problemas energéticos.

Entre los indicadores recientes aparecen:

Déficits eléctricos superiores a 2,000 MW

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Deterioro de infraestructura energética

Las dificultades energéticas continúan afectando la actividad económica y la vida diaria de millones de personas.

La situación económica mantiene presión sobre el país

Mientras continúan los problemas de generación eléctrica, distintos indicadores económicos muestran un escenario complejo para la isla.

Analistas señalan que la combinación de:

Escasez energética

Menor capacidad productiva

Reducción de suministros externos

Presión económica acumulada

sigue generando desafíos para la recuperación económica.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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