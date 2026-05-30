La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante la noche del viernes debido a un nuevo salidero en la caldera, apenas 36 horas después de haber sido reincorporada al servicio, según reportes oficiales.

La avería representa un nuevo golpe para el ya debilitado sistema energético cubano y profundiza una crisis que mantiene a millones de personas sometidas a prolongados apagones en todo el país.

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que la causa fue un salidero en el economizador, un problema recurrente que ya había provocado otra salida de la planta semanas atrás.

La Guiteras había sido sincronizada nuevamente con el SEN el jueves a las 7:48 de la mañana, después de permanecer cuatro días fuera de servicio por una avería similar.

Sin embargo, la recuperación resultó efímera. Menos de 36 horas después, la unidad volvió a desconectarse, alimentando las críticas de una población cada vez más escéptica ante los anuncios oficiales sobre la recuperación del sistema eléctrico.

En redes sociales, numerosos cubanos reaccionaron con ironía y resignación.

"Lo raro es que no saliera", escribió un usuario. Otros cuestionaron si realmente había llegado a notarse alguna mejoría en el suministro eléctrico durante el breve período en que la planta estuvo operativa.

La termoeléctrica acumula más de diez averías en 2026

Con esta nueva salida, la principal central termoeléctrica del país acumula entre 10 y 11 averías en lo que va de año, consolidando un patrón de fallos que evidencia el deterioro estructural de la infraestructura energética cubana.

Solo durante mayo, la instalación sufrió al menos cuatro interrupciones importantes por problemas en la caldera y en el economizador.

La planta, inaugurada en 1988 en Matanzas, aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional, por lo que cada avería tiene un impacto inmediato sobre la disponibilidad energética del país.

Apagones récord y una infraestructura al límite

La situación se agrava porque la Guiteras lleva más de una década sin recibir un mantenimiento capital integral. Según datos oficiales, una reparación profunda requeriría una parada de aproximadamente seis meses, algo que las autoridades aseguran no poder permitirse debido a la dependencia del sistema eléctrico respecto a esta instalación.

Mientras tanto, los apagones continúan afectando severamente a la población.

Las previsiones oficiales para el viernes contemplaban déficits cercanos a los 1.800 megavatios, mientras provincias enteras registran cortes de electricidad que superan las 20 horas diarias. La crisis también afecta el suministro de agua potable y otros servicios básicos esenciales.

La distancia entre el discurso oficial y la realidad

Paradójicamente, la Antonio Guiteras fue reconocida recientemente con la condición de "Vanguardia Nacional", una decisión que provocó fuertes críticas entre los ciudadanos debido a la frecuencia de las averías y al impacto de los apagones sobre la vida cotidiana.

La nueva salida de la planta refuerza la percepción de que la crisis energética cubana continúa profundizándose sin soluciones estructurales visibles, mientras millones de personas permanecen atrapadas en una rutina marcada por los cortes eléctricos y la incertidumbre.