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Comandante de EEUU se reúne con militares cubanos mientras Trump presiona a Cuba

WASHINGTON (AP) — El principal comandante de Estados Unidos en América Latina se reunió el viernes con líderes militares cubanos en un “breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa” cerca de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en Cuba, el más reciente funcionario estadounidense en visitar la nación insular mientras el presidente Donald Trump incrementa la presión sobre sus dirigentes.

Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Jorge Luis Baños)
Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Jorge Luis Baños) AP

Trump ha dicho que Cuba “es la siguiente” después de que el ejército estadounidense capturara al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en una incursión en enero. En los últimos meses, el gobierno de Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, ha mantenido buques de guerra en el mar Caribe y ha acusado a un expresidente cubano de cargos federales.

Altos asesores de Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe, se han reunido con funcionarios cubanos para explorar posibles mejoras en las relaciones. Pero la parte de Estados Unidos salió insatisfecha de esas conversaciones, lo que derivó en más sanciones contra el gobierno cubano.

Además de reunirse el viernes con funcionarios militares cubanos, el general estadounidense Francis L. Donovan evaluó la seguridad de la base naval y conversó sobre la “seguridad de los militares y sus familias, y la preparación operativa con funcionarios de la base”, informó el Comando Sur del ejército de Estados Unidos en una publicación en X.

Estados Unidos aún mantiene la base en la bahía de Guantánamo pese a décadas de fricciones con los gobernantes socialistas de Cuba, a quienes Trump quiere sacar del poder.

El ejército de Estados Unidos cuenta ahora con un puñado de buques de la Marina en el Caribe, una fuerza mucho menor que la que estaba presente en el momento de la incursión contra Maduro.

El Pentágono anunció el viernes que una nueva unidad de 1.300 marineros e infantes de Marina reemplazaría a la 22da Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, que se desplegó en la región el año pasado. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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