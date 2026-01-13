Exmasajista cubana del Trump National Doral se declara culpable por agresión sexual a un menor

Según el portal CiberCuba.com Exmasajista cubana del Trump National Doral se declara culpable de grave delito contra un menor

Yasmina Ponce Rodríguez está acusada de abuso sexual a un adolescente de 17 años, mientras le realizaba un masaje en el spa del resort Trump National Doral, en 2025.

La cubana Yasmina Ponce Rodríguez, acusada de abuso sexual a un adolescente de 17 años en 2025 mientras le realizaba un masaje en el spa del Trump National Doral, en Miami-Dade , se declaró culpable de un delito grave de agresión, según dio a conocer este martes el canal Local 10 News .

Ponce, de 56 años y que trabajaba como masajista del lujoso resort ubicado en Doral, fue detenida el primero de marzo del año pasado por presuntos tocamientos inapropiados al adolescente durante una sesión de masajes, según el informe de arresto del Departamento de Policía de esa ciudad. En un inicio, la mujer enfrentaba un cargo penal por contacto lascivo y obsceno con un menor de edad.

El incidente ocurrió ese mismo día en el complejo turístico, ubicado en el 4400 NW 87th Ave., adonde llegaron los agentes de policía, tras recibir informes de un abuso sexual que involucraba a un menor.

Los oficiales hablaron con la víctima, quien les dijo que era miembro del club del resort y un cliente frecuente del spa, y había programado una cita con Ponce para un masaje, como había hecho en oportunidades anteriores.

Explicó que durante la sesión de ese día estaba acostado boca arriba desnudo, con una sábana que cubría la parte inferior de su cuerpo, cuando, unos 25 minutos después de iniciar el masaje, Ponce movió la sábana, dejando expuestos sus genitales, y luego comenzó a masajear sus partes íntimas de forma inapropiada.

Según el informe policial, la víctima apartó la mano de la mujer de un manotazo, y ella se detuvo.

La sesión de masaje continuó. El adolescente declaró a los detectives que rara vez se comunicaba con Ponce debido a la barrera del idioma, pero dijo que, al final de la sesión, ella le preguntó si estaba “bien”.

Posteriormente, el joven le contó a su madre y a su novia lo ocurrido y, después de discutir sobre el incidente, decidieron hacer la denuncia a la policía.

Tras ser arrestada en su apartamento en el suroeste de Miami-Dade, Ponce negó las acusaciones en su contra, afirmando que “jamás ocurrió tal acto entre ella y la víctima”. En un inicio, fue detenida en la cárcel TGK, de donde fue liberada tras pagar una fianza de 2,500 dólares.

En su primera comparecencia en corte, la acusada alegó que ella no sabía que el cliente era menor de edad y argumentó que “a los menores de edad no se les puede dar masajes sin supervisión familiar”.

El 23 de abril de 2025, el Departamento de Salud de Florida suspendió la licencia profesional de la masajista cubana.

La víctima está siendo representada por Horowitz Law, una firma que ha presentado varias demandas por agresión sexual contra masajistas acusados de tocar de manera inapropiada a sus clientes.

FUENTE: cibercuba.com