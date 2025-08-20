Esposa de cubano detenido por ICE suplica que no lo deporten: "Él es el todo de mi hija"

La detención de un cubano en Estados Unidos por parte de agentes de ICE ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, luego de que su esposa difundiera un video pidiendo clemencia para evitar su deportación a la isla.

El arrestado fue identificado como Rainier Rodríguez Delgado , quien recibió una orden de deportación tras cruzar la frontera sur del país. Su esposa asegura que la familia atraviesa momentos de angustia desde lo ocurrido este lunes, especialmente su hija pequeña, quien pregunta constantemente por su padre.

En imágenes compartidas por el periodista Mario J. Pentón, la mujer aparece llorando junto a la menor y denuncia que su esposo enfrenta una deportación inminente pese a tener un proceso abierto para regularizar su estatus migratorio.

“Cumple con todos los requisitos para su ajuste, pero el trámite lleva años sin resolverse. Lo tienen preso injustamente”, afirmó entre lágrimas. También recordó que su abogado ya había presentado una apelación para reabrir el caso, a pesar de la orden previa de deportación.

La esposa insistió en que Rodríguez Delgado ha llevado una vida intachable en Estados Unidos:

“Él está haciendo todas las cosas bien, declara sus impuestos, no tiene ni una multa de tráfico. Es un padre responsable y el sustento de nuestro hogar”.

Con la voz quebrada, la mujer describió a su esposo como “el todo” de su hija. “Ella estaba adaptada a su papá. Separarlos sería un trauma. Que nos ayuden”, concluyó.

Reacciones encontradas en redes

El caso rápidamente se viralizó en Facebook, donde miles de usuarios expresaron apoyo y solidaridad. Entre los mensajes más repetidos destacan los de fe y respaldo: “Dios quiera y no lo deporten”, “No separen esa familia, es muy injusto”, o “Cuba está muy mala para deportar a nadie”.

Otros compartieron experiencias similares, reconociendo el dolor de vivir un proceso migratorio incierto.

Sin embargo, también hubo comentarios críticos que subrayaron la dimensión legal del caso: “La orden de deportación no se borra del sistema”, recordaron algunos, mientras otros se mostraron más duros: “Ya olvídate de eso y búscate otro marido”.

El trasfondo político tampoco estuvo ausente, con mensajes que apuntaron a la situación en Cuba: “Mientras exista dictadura en la isla, estos casos seguirán ocurriendo”.

Una historia que refleja a miles de familias

La súplica de esta madre cubana no solo expone el drama de su propio hogar, sino que representa a miles de familias que en Estados Unidos viven atrapadas en un limbo migratorio.

En este caso, la petición final resume la angustia de una madre y su hija que se aferran a la esperanza:

“Que nos ayuden”.