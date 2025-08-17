americateve

Florida

Camionero indocumentado provoca accidente mortal en Florida: tres fallecidos y arresto por parte de ICE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Un accidente ocurrido el pasado 12 de agosto en la autopista de peaje de Florida dejó un saldo de tres personas muertas luego de que un camionero indocumentado realizara un giro en U ilegal con un tráiler, bloqueando el paso de una minivan que terminó incrustada bajo el semirremolque.

El conductor, identificado como Harjinder Singh, de 28 años, fue arrestado y enfrenta tres cargos de homicidio vehicular, según informó el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) en un comunicado emitido este sábado.

El accidente

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida, Singh conducía por el condado de St. Lucie cuando intentó girar en un retorno señalizado únicamente para uso oficial. La maniobra ilegal provocó que una minivan Chrysler, que circulaba en el carril izquierdo, impactara de lleno contra el camión al no poder frenar a tiempo.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Un hombre de 30 años de Florida City, conductor del vehículo.

  • Una mujer de 37 años de Pompano Beach.

  • Un hombre de 54 años de Miami.

Dos de ellos murieron en el lugar del accidente y el conductor falleció poco después en un hospital cercano. El choque obligó a cerrar todos los carriles en dirección norte durante varias horas mientras los equipos de rescate trabajaban en la extracción de los cuerpos y la limpieza de la vía.

Antecedentes del camionero

Las autoridades confirmaron que Singh había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2018 a través de la frontera con México. A pesar de su estatus, obtuvo una licencia de conducir comercial en California, con la que operaba en Florida.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una notificación de retención para mantenerlo bajo custodia por violaciones migratorias, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

Reacciones oficiales

El director ejecutivo del FLHSMV, Dave Kerner, calificó el hecho como un crimen que dejó una profunda herida en la comunidad.

“Tres personas perdieron la vida como resultado de su imprudencia, e innumerables amigos y familiares sufrirán el dolor de su pérdida para siempre”, declaró.

Kerner añadió que Singh “ya no podrá dañar ni destruir las vidas de los floridanos y visitantes”, al encontrarse bajo custodia estatal y federal.

Debate sobre controles migratorios y seguridad vial

El caso ha reavivado el debate en torno a los riesgos de conductores sin estatus legal y las fallas en los controles para la emisión de licencias de conducción comercial.

El accidente también trae a la memoria el ocurrido en junio pasado en Texas, donde un cubano, Alexis Osmani González Companioni, exdirigente estudiantil en Villa Clara, provocó un choque en cadena en la Interestatal 20 tras quedarse dormido al volante de un tráiler de 18 ruedas. El siniestro dejó cinco personas muertas y varios heridos. González Companioni, de 27 años, fue acusado de cinco cargos de homicidio involuntario y múltiples cargos de agresión agravada.

Conclusión

Tanto en Florida como en Texas, la imprudencia al volante de camiones pesados ha tenido consecuencias devastadoras para familias enteras. Estos casos vuelven a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles de seguridad vial y revisar los mecanismos de otorgamiento de licencias a conductores en situación irregular dentro de Estados Unidos.

