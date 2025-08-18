americateve

Policía de Maine arrestado por el ICE acepta salir voluntariamente de EEUU

OLD ORCHARD BEACH, Maine, EE.UU. (AP) — Un policía de Maine que fue arrestado por las autoridades de inmigración acordó salir voluntariamente del país, informó el lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés).

En esta fotografía difundida por el Departamento de Policía de Old Orchard Beach, el agente Luke Evans recibe su placa policial. (Departamento de Policía de Old Orchard Beach vía AP, Archivo)

Elementos del ICE detuvieron el 25 de julio a Jon Luke Evans, agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, como parte de las labores de la agencia para redoblar los controles de inmigración. Funcionarios del poblado y del departamento de policía han dicho que las autoridades federales les habían informado previamente que Evans, originario de Jamaica, tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Un representante del ICE dijo el lunes por teléfono a The Associated Press que un juez le concedió a Evans la oportunidad de salir voluntariamente del país, lo cual podría ocurrir el mismo día. El representante no proporcionó más detalles sobre el caso de Evans.

El arresto de Evans desató una disputa entre los funcionarios de Old Orchard Beach y el ICE. La jefa de policía Elise Chard ha dicho que funcionarios federales le notificaron al departamento que Evans tenía autorización legal para trabajar en el país, y que la localidad presentó información a través del programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional antes de contratar a Evans. La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin acusó posteriormente a la localidad de "dependencia imprudente" en el programa E-Verify.

E-Verify es un sistema en línea que permite a los empleadores verificar si los potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.

La localidad está al tanto de los reportes de que Evans planea salir del país voluntariamente, dijo Chard el lunes.

“La localidad reitera su compromiso continuo de cumplir con todas las leyes estatales y federales relacionadas con el empleo”, dijo Chard en un comunicado. “Continuaremos confiando en el formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo y en la base de datos E-Verify para confirmar la elegibilidad de empleo”.

El sitio web de búsqueda de detenidos de ICE indicaba el lunes que Evans estaba en el Centro de Detención Donald W. Wyatt en Central Falls, Rhode Island. Sin embargo, un representante de Wyatt afirmó que Evans había sido trasladado a una instalación del ICE en Burlington, Massachusetts. Funcionarios del ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la discrepancia. De momento se desconoce si Evans cuenta con un abogado y nadie respondió a un mensaje para Evans en el centro de detención.

Los funcionarios del ICE dijeron en julio que Evans permaneció en el país después de que su visa había expirado y que intentó comprar un arma de fuego ilegalmente. La televisora WMTW-TV informó el lunes que el acuerdo con Evans le permitirá salir de Estados Unidos por su propia cuenta para evitar ser deportado.

FUENTE: Associated Press

