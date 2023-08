Escuelas de Miami-Dade adquieren 20 autobuses escolares eléctricos

“Hoy estamos dando un enorme paso no solo para beneficiar el distrito escolar, sino también a la comunidad por la contribución que vamos hacer a nuestro medioambiente. Hoy estamos hablando de la presentación de 20 autobuses eléctricos para la comunidad y siete vans eléctricas, que serán utilizadas para los estudiantes con necesidades especiales”, dijo José Luis Dotres, superintendente de las escuelas públicas de Miami -Dade durante el evento de presentación.

“Cada autobús tiene capacidad para 72 personas y con 0% de emisiones, no despiden ningún tipo de gas contaminante, por lo que se trata de transporte limpio, y resulta más beneficioso para salud de todas las personas que viven en el área”, aseguró Albert Burleigh, de la empresa fabricante de autobuses Blue Bird.

Pero además de las ventajas medioambientales que presentan estos autobuses, también han sido fabricados pensando en mejorar la seguridad de los estudiantes durante los desplazamientos.

El año pasado, el Departamento de Protección Ambiental de Florida otorgó más de 57 millones de dólares a 13 condados para comprar autobuses escolares eléctricos.

Para que estos empiecen a operar desde este mismo curso, sumaron esfuerzos miembros de la Junta Escolar, oficinas del Distrito, representantes de Florida Power & Light, así como de la empresa fabricante de autobuses Blue Bird Bus Corporation.

Pero desde hace años, grupos y miembros de la comunidad a título personal venían pidiendo un cambio.

“Se siente increíble. La verdad es que son mucho mejores que los autobuses que hasta ahora tenía el condado. No me lo puedo creer, he luchado y trabajado por esto durante los últimos cinco años, solo puedo decir que esto es un sueño para mí”, declaro Holly Thorpe, estudiante Mast Academy en Key Biscayne.

Los autobuses eléctricos adquiridos para las escuelas públicas del condado Miami-Dade pueden recorrer hasta 120 millas con la carga completa.

Cada autobús necesita entre cinco y seis horas para cargarse completamente y el condado ha dispuesto distintas estaciones de carga por la región.

Los autobuses eléctricos recibirán los primeros estudiantes el próximo jueves 17 de agosto, cuando inician las clases en el condado Miami-Dade.