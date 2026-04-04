ESCÁNDALO EN MIAMI-DADE: empleado vendía licencias de conducir ilegales

Miami-Dade, Florida — Un empleado de la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado fue arrestado tras ser acusado de operar un esquema de corrupción con licencias de conducir , permitiendo la emisión ilegal de permisos a cambio de dinero.

El detenido, identificado como Waldersee Oge , de 46 años, fue capturado en su lugar de trabajo en el vecindario de Flagami tras una investigación conjunta entre autoridades locales y federales.

Oge utilizaba su acceso al sistema estatal Orion , que gestiona licencias y registros vehiculares en Florida, para:

Según las autoridades, al menos cuatro personas recibieron licencias de manera fraudulenta.

El caso salió a la luz cuando una supervisora detectó actividad sospechosa en el sistema sin clientes en el mostrador.

Cámaras de seguridad confirmaron que el empleado:

Hablaba por teléfono con clientes ausentes

Ingresaba sus datos manualmente

Procesaba licencias en tiempo real

Pagos ilegales

El acusado admitió haber recibido dinero a través de Zelle, calificándolo como “regalos”, lo que forma parte de las pruebas en su contra.

Cargos criminales

Oge enfrenta múltiples cargos, incluyendo:

Mala conducta de un funcionario público

Falsificación de registros

Uso ilegal de sistemas informáticos

Emisión ilegal de licencias

Se le fijó una fianza de 7,500 dólares.

Posible implicación migratoria

Autoridades indicaron que investigan si los beneficiarios del esquema tenían estatus migratorio legal, calificando el caso como un posible problema de seguridad nacional.

Un patrón en el condado

El caso recuerda a operativos previos como “Ghost Writer”, que destapó redes de fraude en agencias gubernamentales del mismo condado.