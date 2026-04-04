ESCÁNDALO EN MIAMI-DADE: empleado vendía licencias de conducir ilegales

Arrestan a empleado de Miami-Dade por fraude con licencias de conducir y pagos ilegales
Miami-Dade, Florida — Un empleado de la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado fue arrestado tras ser acusado de operar un esquema de corrupción con licencias de conducir, permitiendo la emisión ilegal de permisos a cambio de dinero.
El detenido, identificado como Waldersee Oge, de 46 años, fue capturado en su lugar de trabajo en el vecindario de Flagami tras una investigación conjunta entre autoridades locales y federales.
Here is our press conference addressing a serious matter following months of investigation. Our enforcement team, working closely with our supervisors and in coordination with the Miami-Dade County Sheriff’s Office, identified illegal activity involving Waldersee Oge, a Clerk… pic.twitter.com/z06XJ2GZzH