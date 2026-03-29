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Sinner vence a Lehecka 6-4, 6-4 y gana el Abierto de Miami para el 'Sunshine Double'

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Jannik Sinner se impuso con una victoria por 6-4, 6-4 sobre Jiri Lehecka para conquistar el título del Abierto de Miami y completar el “Sunshine Double” el domingo, un día después de que Aryna Sabalenka lograra la misma hazaña al vencer a Coco Gauff.

El italiano Jannik Sinner celebra despues de derrotar a Jiri Lehecka, de República Checa, en la final varonil del Abierto de Miami, el domingo 29 de marzo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El italiano Jannik Sinner celebra despues de derrotar a Jiri Lehecka, de República Checa, en la final varonil del Abierto de Miami, el domingo 29 de marzo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El último jugador masculino en completar el doble —ganar Indian Wells y luego Miami en la misma temporada— fue Roger Federer en 2017. Sinner es el primer hombre en conseguirlo sin ceder un set en ninguno de los dos torneos.

Sinner, segundo preclasificado, no permitió que ninguna de las dos demoras por lluvia de 90 minutos lo frenara. Consiguió 10 aces en la final y 70 en el torneo, la segunda mayor cifra de su carrera. A menudo hizo que Lehecka, número 21, corriera de lado a lado con sus precisos y profundos golpes de fondo.

Sinner, de 24 años, ganó sus primeros 23 puntos con el primer servicio, una racha que se extendió hasta mediado el segundo set.

Se convirtió en el octavo hombre en ganar todos sus partidos en Indian Wells y Miami, y él y Sabalenka pasaron a ser los primeros en completar el doble en el mismo año desde Novak Djokovic y Victoria Azarenka en 2016.

Este fue el segundo título de Sinner en el Abierto de Miami en tres años, y extendió a 12 partidos su racha de victorias en el Hard Rock Stadium, que se remonta a 2024. El año pasado se perdió el torneo al cumplir una suspensión por dar positivo por una sustancia prohibida.

Lehecka, de 24 años, en su primera final ATP 1.000, era un claro no favorito, tras perder los tres enfrentamientos previos ante Sinner.

Carlos Alcaraz, número uno del ranking, fue sorprendido por Sebastian Korda en tres sets en la tercera ronda, y Djokovic se saltó el evento debido a una dolencia en el hombro derecho.

La lluvia trasladó la final previa de dobles femeninos a la cancha del estadio secundario. El dobles lo ganaron Taylor Townsend y Katerina Siniakova, quienes derrotaron a Sara Errani y Jasmine Paolini por 7-6 (7-0), 6-1. Townsend y Siniakova también se adjudicaron el doble en dobles femeninos —la primera vez desde 2019.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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