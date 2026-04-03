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Miami

Arrestan a segundo cubano por robo de $100,000 en Miami-Dade: traición interna destapa el caso

Arrestan a segundo sospechoso por robo de $100,000 en Miami-Dade; era empleado de la víctima y facilitó el golpe

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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Miami-Dade, Florida — Un segundo sospechoso fue arrestado en relación con el robo de aproximadamente 100,000 dólares en joyas y objetos de valor ocurrido el pasado 14 de marzo en una vivienda del oeste del condado.

El detenido fue identificado como José Guim, cubano de 45 años, quien enfrenta cargos de robo con allanamiento de morada desocupada y hurto mayor en segundo grado.

Traición desde adentro

De acuerdo con el informe policial, el caso tomó un giro inesperado al revelarse que Guim era empleado y amigo de la víctima, y habría sido pieza clave en la planificación del crimen.

Las autoridades aseguran que:

  • Proporcionó la dirección de la vivienda
  • Informó que la familia estaría de crucero
  • Entregó herramientas para forzar la entrada
  • Acordó recibir el 20% del botín

Robo planificado al detalle

El robo fue ejecutado en la madrugada, poco después de las 3:00 a.m., cuando los sospechosos:

Saltaron una cerca de seguridad

Cortaron la electricidad para desactivar alarmas

Forzaron la entrada por la parte trasera

Una vez dentro, saquearon el dormitorio principal y se llevaron:

Joyas

Relojes

Dinero en efectivo

Maletas y otros objetos

Segundo implicado y antecedentes

El cómplice, Pedro Luis Díaz Castro, de 52 años, ya había sido arrestado previamente y permanece detenido sin fianza.

Al momento de su captura, portaba un arma de fuego robada, lo que agrava su situación legal, además de contar con antecedentes penales.

Avances en la investigación

Guim fue localizado en el noreste de Miami-Dade y, tras ser interrogado, ofreció declaraciones que lo vinculan directamente con el robo.

Actualmente permanece detenido en el centro correccional TGK, con fianza aún por determinar, y enfrenta además un cargo previo por posesión de drogas.

Caso que sacude a la comunidad

El caso ha generado impacto por el nivel de planificación y, especialmente, por la traición de confianza que permitió ejecutar el robo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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