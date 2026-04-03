Arrestan a segundo cubano por robo de $100,000 en Miami-Dade: traición interna destapa el caso

Miami-Dade, Florida — Un segundo sospechoso fue arrestado en relación con el robo de aproximadamente 100,000 dólares en joyas y objetos de valor ocurrido el pasado 14 de marzo en una vivienda del oeste del condado.
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Arrestan a segundo sospechoso por robo de $100,000 en Miami-Dade; era empleado de la víctima y facilitó el golpe
Miami-Dade, Florida — Un segundo sospechoso fue arrestado en relación con el robo de aproximadamente 100,000 dólares en joyas y objetos de valor ocurrido el pasado 14 de marzo en una vivienda del oeste del condado.
El detenido fue identificado como José Guim, cubano de 45 años, quien enfrenta cargos de robo con allanamiento de morada desocupada y hurto mayor en segundo grado.
Traición desde adentro
De acuerdo con el informe policial, el caso tomó un giro inesperado al revelarse que Guim era empleado y amigo de la víctima, y habría sido pieza clave en la planificación del crimen.
Las autoridades aseguran que:
Robo planificado al detalle
El robo fue ejecutado en la madrugada, poco después de las 3:00 a.m., cuando los sospechosos:
Saltaron una cerca de seguridad
Cortaron la electricidad para desactivar alarmas
Forzaron la entrada por la parte trasera
Una vez dentro, saquearon el dormitorio principal y se llevaron:
Joyas
Relojes
Dinero en efectivo
Maletas y otros objetos
Segundo implicado y antecedentes
El cómplice, Pedro Luis Díaz Castro, de 52 años, ya había sido arrestado previamente y permanece detenido sin fianza.
Al momento de su captura, portaba un arma de fuego robada, lo que agrava su situación legal, además de contar con antecedentes penales.
Avances en la investigación
Guim fue localizado en el noreste de Miami-Dade y, tras ser interrogado, ofreció declaraciones que lo vinculan directamente con el robo.
Actualmente permanece detenido en el centro correccional TGK, con fianza aún por determinar, y enfrenta además un cargo previo por posesión de drogas.
Caso que sacude a la comunidad
El caso ha generado impacto por el nivel de planificación y, especialmente, por la traición de confianza que permitió ejecutar el robo.
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