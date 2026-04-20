americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

F1 prepara cambios para impulsar la clasificación y adelantamientos más seguros en Miami

LONDRES (AP) — La Fórmula 1 está lista para cambiar la forma en que los nuevos monoplazas usan su energía eléctrica, en un intento por hacer que la clasificación se sienta más “a fondo” y que los adelantamientos tengan menos probabilidades de derivar en choques a alta velocidad, todo a tiempo para el Gran Premio de Miami de la próxima semana.

Oscar Piastri (segundo a la izquierda) del equipo McLaren lidera al comienzo del Gran Premio de Japón, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
Oscar Piastri (segundo a la izquierda) del equipo McLaren lidera al comienzo del Gran Premio de Japón, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El organismo rector, la FIA, informó que los cambios se acordaron en una reunión con los equipos de F1, los fabricantes de motores y directivos del campeonato tras consultar a los pilotos. Están sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, lo que por lo general es una formalidad cuando las modificaciones cuentan con un amplio respaldo.

El mayor énfasis de la F1 en la potencia híbrida eléctrica ha provocado una reacción en contra de algunos pilotos, que consideran que la clasificación está demasiado centrada en la recarga estratégica de la batería y no lo suficiente en poner a prueba la habilidad de conducción.

Un paquete de cambios permite una recarga más rápida a alta velocidad y reduce la cantidad máxima que se puede recargar por vuelta. La FIA señaló que un objetivo clave es “reducir la recuperación excesiva (de energía) y fomentar una conducción más constante a fondo” el lunes.

Eso coincide en gran medida con las recomendaciones de la semana pasada de George Russell, de Mercedes, quien comenzó 2026 como aspirante al título.

Tras un choque dramático en el Gran Premio de Japón, en el que Oliver Bearman se salió de la pista para evitar el auto mucho más lento del argentino Franco Colapinto, la FIA indicó que ahora hay un tope a la potencia extra del modo de “impulso” para adelantar, y otros límites a la energía eléctrica en ciertas zonas.

“Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de cierre excesivas, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento”, dijo la FIA.

Esas medidas, y cambios de seguridad para la conducción con pista mojada, estarán listas para el GP de Miami el 3 de mayo. Otros cambios para reducir el riesgo de un choque en la parrilla de salida se pondrán a prueba en Miami, incluido un impulso para los autos que arrancan lento y una advertencia visual.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter