Envían a su casa a Maestra de las escuelas públicas de Miami por publicaciones en redes sociales a favor de Donald Trump

Betancourt aparentemente ya tiene un abogado que no le permitió hablar con los medios, pero habría sido enviada a su casa tras conocerse a principios de esta semana que insinuó en sus redes durante una caravana a favor de Trump que estaría dispuesta a pasarle por encima a cualquier miembro de Antifa o del movimiento Black Lives Matter que se cruzara en su camino.

La maestra también habría publicado un vídeo del grupo Proud Boys, que envió al muro de otra persona, donde se sugería que a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había que ahorcarla.

Este post y otros similares a favor de Trump ya no están disponibles en la plataforma Parler, que Betancourt utilizó, pero dijo a otro medio local en su defensa que no conoce de ninguna póliza sobre la cual ella no pueda expresar sus opiniones políticas en sus redes personales y que en la escuela ni siquiera sabían sobre ellas.

Nadie del distrito escolar de Miami-Dade ha hablado con los medios y solo se limitaron a enviar este comunicado:

“Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade les imponen estándares más altos de integridad a sus empleados y las acusaciones contra este empleado son contrarias a lo que esperamos de todo miembro del personal. Esta persona ha sido reasignada fuera de la escuela mientras se realiza una investigación sobre el asunto”.