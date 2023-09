En estado grave el chofer de una scooter tras ser impactado por un auto en el NW de Miami

El hecho ocurrió el pasado 15 de julio, poco antes de las 2:00 am, en la intersección de la calle 103 y la avenida 35 del noroeste del condado.

Trabajadores del área denunciaron que son frecuentes los accidentes de tránsito en la intersección, ya que muchos conductores exceden los límites de velocidad permitidos.

“Influye mucho el puente, la bajada, que los choferes no se percatan de la velocidad que llevan, pero yo he visto la asistencia de varios policías parqueados ahí captando la gente con cámaras para chequear la velocidad”, dijo Alvin Lovaina, trabajador del área.

Las autoridades informaron que el chofer responsable conducía un Toyota Corolla SE del año 2007 o posiblemente se trate de un modelo más nuevo, al que le falta la cubierta del espejo del lado del pasajero y debe tener daños significativos en el parachoques delantero y la puerta del pasajero.

“Queremos también hacer este llamado a la comunidad, si usted está involucrado en un accidente automovilístico, por favor, permanezca en la escena, no se fugue de la escena, vemos en muchos casos que la persona que se fuga no era la persona que era culpable, no estamos determinando qué fue lo que sucedió en este incidente, pero el conductor, al irse de la escena, básicamente se ha declarado culpable”, añadió el vocero de la policía de Miami-Dade.

Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.