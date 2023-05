En corte hombre que atropelló con una moto robada a un policía de Hialeah

Aunque en su mayoría, los propietarios de negocios no tenían grabación, expresaron su total respaldo hacia la policía y su servicio.

“Eso, por supuesto no está bien, porque la policía está aquí para cumplir y para respaldarnos a nosotros, nosotros hemos tenido varios asuntos aquí y la policía enseguida ha venido, pero, por supuesto que eso no está bien, pero la gente no está bien, está medio loca, no sé”, dijo Ramón Castellanos, trabajador del área.

La verificación de registros reveló que la motocicleta fue reportada como robada fuera de la ciudad de Miami.

Ortiz Reynoso compareció ante la corte este lunes, acusado de hurto mayor en tercer grado y de huir y eludir a un oficial de la policía.

Este hecho causó repudio entre quienes hacen vida en el área.

“Para mí eso es algo criminal de verdad, entonces digo que sea porque muchas personas están manejando sin seguro, sin licencia, no sé, de verdad, bien feo”, dijo Margarita Ávila, trabajadora del área.

“Hay que tener mucho cuidado y precaución en la carretera porque no está bien que atropellen a un policía ni a ninguna otra persona”, dijo Maribel García, trabajadora del área.

El acusado, quien estaba bajo una medida probatoria, deberá presentarse este martes ante el juez del circuito.