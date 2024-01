El alcalde de Miami habla de sus logros en medio de polémica

Pero en su discurso sobre el estado de la ciudad, Suárez también habló de futuro y de las reformas que impulsará este 2024.

Entre sus proyectos están la formación de la figura del “Alcalde Fuerte”, con ciertas características.

Este mismo martes, los diarios The Miami Herald y El Nuevo Herald publicaron un artículo, según el cual, el alcalde de Miami impulsó un contrato municipal sin licitación que benefició a un socio de su empleador privado.

Aprovechamos el encuentro con el alcalde para preguntarte al respecto.

“Yo no lo he leído el artículo. Aparentemente salió un artículo en medio de mi discurso. Esto es parte de un esfuerzo continuo del Miami Herald de tratar de minimizar mi impacto como alcalde. Yo siempre he hecho, como he dicho muchas veces, mi trabajo como función del alcalde simplemente para beneficiar a los residentes. Yo creo que a través del tiempo eso se va a comprobar”, dijo Suarez a las cámaras de Americatevé.

