Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Ferrari , Rolls-Royce y otros vehículos de alta gama fueron sustraídos de condominios exclusivos. Los acusados enfrentan múltiples cargos graves en Miami-Dade.

Dos ciudadanos cubanos residentes en Hialeah fueron arrestados por su presunta participación en una serie de robos de autos de lujo en Miami Beach , incluyendo el hurto de un Ferrari y un Rolls-Royce Phantom desde un exclusivo condominio, informaron autoridades locales.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Macaya González , de 36 años, y Maykel Álvarez , de 46, ambos residentes de Hialeah. Macaya fue arrestado el viernes y Álvarez el sábado, según registros policiales.

De acuerdo con los informes de arresto, los acusados enfrentan numerosos cargos penales , entre ellos:

Además, Macaya enfrenta cargos por huir y evadir a un oficial de policía , mientras que Álvarez fue acusado de conducir a sabiendas con la licencia suspendida .

Según el reporte policial, después de la 1:00 a.m. del 1 de enero , oficiales acudieron al 100 South Pointe Drive , en Miami Beach, tras denuncias de vehículos robados.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron a los sospechosos llegando en un Hyundai azul. Uno de los hombres fue dejado cerca de un Ferrari blanco y el otro junto a un Rolls-Royce Phantom negro. Ambos autos fueron sustraídos del estacionamiento del condominio.

Persecución, fuga y autos abandonados

El 2 de enero, un agente localizó el Ferrari en el área de Northwest 31st Court, en Miami. Cuando intentó detener al sospechoso, este huyó a toda velocidad en el vehículo robado.

Más tarde, el Ferrari fue hallado abandonado cerca de Northwest 36th Avenue y 50th Street.

Los investigadores también localizaron el Hyundai azul en Hialeah y detuvieron a sus ocupantes. Uno de ellos declaró que un familiar le pidió recoger a Macaya, quien se ocultaba en un baño portátil mientras esperaba ser rescatado.

Más vehículos y un amplio historial criminal

Frente a la vivienda de Macaya, la policía encontró el Rolls-Royce robado. También fue localizada una camioneta blanca de tránsito, reportada como robada y conducida por Álvarez.

Los documentos policiales indican que Macaya intentó robar un Range Rover y un Cadillac Escalade en el mismo complejo residencial, además de estar vinculado al robo de una Genesis GV70 de lujo en diciembre, caso en el que huyó de la policía y abandonó el vehículo tras un accidente.

Las autoridades revelaron que Macaya acumula 15 suspensiones de licencia, tiene el permiso revocado desde abril, se encuentra en libertad condicional hasta 2030 por delitos de drogas y posee una orden de detención migratoria para su posible deportación.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha confirmado si otras personas serán imputadas en relación con estos robos de vehículos de alta gama. El caso continúa bajo investigación en el condado de Miami-Dade.