Detienen en Miami a cubana prófuga desde hace 19 años tras accidente mortal en Hialeah

Después de casi dos décadas prófuga, Leydis Menéndez Abdala , una cubana de 52 años, fue arrestada en Miami el pasado sábado. Está acusada de provocar un accidente fatal en 2006, cuando conducía bajo los efectos del alcohol, y de huir posteriormente a México para evadir a la justicia.

Según los registros de la cárcel del condado Miami-Dade, Menéndez Abdala enfrenta cargos de homicidio vehicular por conducción imprudente y homicidio involuntario en estado de embriaguez .

El caso se remonta al 12 de agosto de 2006 , cuando Menéndez Abdala, entonces de 35 años, se pasó una luz roja a las 4:00 a.m. en la intersección de la calle 68 en Hialeah . Su vehículo embistió a Gloria Marcia Hall , de 40 años, quien murió en el lugar del impacto.

El hermano de la víctima, Joaquín Freire , comandante de la Policía de Miami, relató que su hermana se dirigía a la iglesia para participar en un retiro espiritual. “Era una madre amorosa, una hija ejemplar y una hermana cariñosa. Dejó a dos hijas pequeñas que todavía la extrañan profundamente”, expresó en declaraciones recientes.

Tras el accidente, Menéndez Abdala fue trasladada en avión al Hospital Jackson Memorial , donde firmó una declaración asegurando que estaba sobria. Sin embargo, al ser notificada de que se le tomaría una muestra de sangre, escapó del centro médico y logró huir hacia México, donde permaneció oculta durante 19 años.

La acusada fue detenida este fin de semana y presentada ante una jueza de Miami-Dade. Durante la audiencia, el hermano de la víctima solicitó que permanezca bajo custodia sin derecho a fianza, al considerar que existe un alto riesgo de fuga.

Menéndez Abdala deberá comparecer nuevamente este lunes en el tribunal, donde la fiscalía insistirá en que enfrente el juicio en prisión preventiva.

El caso había sido recordado en varias ocasiones por las autoridades locales y por la familia de la víctima, quienes durante años exigieron justicia.