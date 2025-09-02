americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Empresas de Miami-Dade que comercien con el régimen cubano enfrentarán sanciones, advierte recaudador de impuestos

En un comunicado divulgado el lunes, el recaudador Dariel Fernández anunció que tomará medidas firmes contra quienes violen una ley estatal al mantener vínculos comerciales con el régimen cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Dariel Fernandez

El recaudador de impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, lanzó una fuerte advertencia a las compañías locales que mantengan vínculos comerciales con el régimen cubano: serán sancionadas conforme a la ley estatal.

En un comunicado difundido este lunes, Fernández aseguró que su oficina tomará medidas firmes contra quienes participen en negocios ilegales, directa o indirectamente, con la isla. “Como recaudador de impuestos de Miami-Dade, no permitiré que empresas que colaboren con la dictadura comunista asesina de Cuba operen libremente aquí. La ley de Florida es clara”, afirmó.

De acuerdo con el Estatuto Estatal 205.0532, las autoridades locales tienen la potestad de revocar o negar la renovación de un recibo de impuestos comerciales a empresas —o a sus matrices— que realicen negocios con Cuba. A nivel del condado, el Código de Miami-Dade y la Orden Administrativa No. 3-13 refuerzan esa disposición, permitiendo al recaudador actuar cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirme que una entidad carece de licencia válida o esta ha sido revocada sin apelación efectiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/1962817989809479973&partner=&hide_thread=false

Fernández advirtió que el condado “ya no será un refugio seguro para los cómplices del régimen socialista” y adelantó que en las próximas semanas comenzará a enviar cartas de advertencia a empresas identificadas. Además, informó que trabaja en coordinación con la Comisión del Condado, municipios y autoridades estatales para fortalecer las acciones legales. La unidad de cumplimiento de Miami-Dade, agregó, está lista para cerrar negocios que violen esta normativa en cualquier parte del condado. “Sabemos quiénes son y dónde están”, enfatizó.

El funcionario, quien se identificó como cubano exiliado, señaló que conoce de primera mano las consecuencias del régimen y subrayó su deber de impedir que desde Miami-Dade se financie o fortalezca un sistema que, según dijo, ha causado décadas de sufrimiento al pueblo cubano. “El régimen comunista cubano ha sido, es y seguirá siendo un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. El momento de actuar es ahora”, concluyó.

El anuncio recibió respaldo político inmediato. El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, expresó su apoyo en redes sociales: “Gracias a mi querido amigo, nuestro intrépido recaudador de impuestos @darielfernandez, por exponer los negocios fachada del régimen castrista en Miami-Dade. ¡Debemos exigir responsabilidades a estos criminales!”, escribió en su cuenta de X.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alerta sanitaria en cuba: embajada de ee. uu. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Alerta sanitaria en Cuba: Embajada de EE. UU. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

sandro castro elogia al polemico influencer de miami destino y le envia un mensaje desde cuba: te descargamos, mi hermano

Sandro Castro elogia al polémico influencer de MIAMI Destino y le envía un mensaje desde Cuba: "Te descargamos, mi hermano"

incendio en subestacion electrica de güira de melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en cuba

Incendio en subestación eléctrica de Güira de Melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en Cuba

aduana de cuba frustra intento de contrabando de mas de 4,400 tabacos en el aeropuerto de la habana

Aduana de Cuba frustra intento de contrabando de más de 4,400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

Destacados del día

Primeras imágenes del ataque de EE.UU. a un barco cargado de Drogas proveniente de Venezuela: 11 muertos

Primeras imágenes del ataque de EE.UU. a un barco cargado de Drogas proveniente de Venezuela: 11 muertos

Empresas de Miami-Dade que comercien con el régimen cubano enfrentarán sanciones, advierte recaudador de impuestos

Empresas de Miami-Dade que comercien con el régimen cubano enfrentarán sanciones, advierte recaudador de impuestos

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 26 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump afirma que EEUU atacó un bote de pandilla venezolana Tren de Aragua en el Caribe y mató a 11

Aduana de Cuba frustra intento de contrabando de más de 4,400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

Aduana de Cuba frustra intento de contrabando de más de 4,400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Pentágono autoriza que hasta 600 abogados militares funjan como jueces temporales de inmigración

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter