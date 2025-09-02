Empresas de Miami-Dade que comercien con el régimen cubano enfrentarán sanciones, advierte recaudador de impuestos

Compartir en:









El recaudador de impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, lanzó una fuerte advertencia a las compañías locales que mantengan vínculos comerciales con el régimen cubano: serán sancionadas conforme a la ley estatal.

En un comunicado difundido este lunes, Fernández aseguró que su oficina tomará medidas firmes contra quienes participen en negocios ilegales, directa o indirectamente, con la isla. “Como recaudador de impuestos de Miami-Dade, no permitiré que empresas que colaboren con la dictadura comunista asesina de Cuba operen libremente aquí. La ley de Florida es clara”, afirmó.

De acuerdo con el Estatuto Estatal 205.0532, las autoridades locales tienen la potestad de revocar o negar la renovación de un recibo de impuestos comerciales a empresas —o a sus matrices— que realicen negocios con Cuba. A nivel del condado, el Código de Miami-Dade y la Orden Administrativa No. 3-13 refuerzan esa disposición, permitiendo al recaudador actuar cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirme que una entidad carece de licencia válida o esta ha sido revocada sin apelación efectiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/1962817989809479973&partner=&hide_thread=false Thank you to my dear friend, our fearless Tax Collector @darielfernandez, for exposing the Castro regime’s front businesses in Miami-Dade County!



We must hold these criminals accountable! https://t.co/kxwpW0rSRb — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 2, 2025 Fernández advirtió que el condado “ya no será un refugio seguro para los cómplices del régimen socialista” y adelantó que en las próximas semanas comenzará a enviar cartas de advertencia a empresas identificadas. Además, informó que trabaja en coordinación con la Comisión del Condado, municipios y autoridades estatales para fortalecer las acciones legales. La unidad de cumplimiento de Miami-Dade, agregó, está lista para cerrar negocios que violen esta normativa en cualquier parte del condado. “Sabemos quiénes son y dónde están”, enfatizó.

El funcionario, quien se identificó como cubano exiliado, señaló que conoce de primera mano las consecuencias del régimen y subrayó su deber de impedir que desde Miami-Dade se financie o fortalezca un sistema que, según dijo, ha causado décadas de sufrimiento al pueblo cubano. “El régimen comunista cubano ha sido, es y seguirá siendo un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. El momento de actuar es ahora”, concluyó.

El anuncio recibió respaldo político inmediato. El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, expresó su apoyo en redes sociales: “Gracias a mi querido amigo, nuestro intrépido recaudador de impuestos @darielfernandez, por exponer los negocios fachada del régimen castrista en Miami-Dade. ¡Debemos exigir responsabilidades a estos criminales!”, escribió en su cuenta de X.