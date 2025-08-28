americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sandro Castro

Sandro Castro elogia al polémico influencer de MIAMI Destino y le envía un mensaje desde Cuba: "Te descargamos, mi hermano"

Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, expresa admiración por el presentador Destino en un video, generando reacciones en redes. Castro sigue siendo figura polémica por su vínculo familiar y proyectos musicales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Sandro Castro

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro, volvió a ser centro de atención en redes sociales tras aparecer en un video donde expresa su admiración hacia el presentador dominicano Destino, una de las figuras más conocidas en la farándula de Miami.

El material audiovisual fue grabado junto al youtuber cubano Jesús Cazorla, residente en la isla. En él, Sandro se dirige directamente al conductor, conocido por sus entrevistas a artistas y personalidades del exilio cubano:

“Oye, Destino, te llamé asere, te descargamos, mi hermano”, dijo entre risas mientras compartía con Cazorla.

Sandro Castro elogia al polémico influencer de MIAMI Destino y le envía un mensaje desde Cuba: "Te descargamos, mi hermano"

La reacción no tardó en viralizarse en plataformas digitales, donde el nieto de Fidel Castro suele generar polémica tanto por su vínculo familiar con el poder en Cuba como por sus propios proyectos personales.

En agosto pasado, Sandro concedió una entrevista a la televisión argentina, en la que habló sobre su vida y sobre cómo ha enfrentado el peso de llevar el apellido Castro. Asimismo, en meses recientes anunció su incursión en la música urbana dentro del género reparto, lanzando un tema que hace referencia a la cerveza Cristal, lo que también desató comentarios divididos entre sus seguidores y detractores.

Con este gesto hacia Destino, Castro suma un nuevo capítulo a su constante exposición mediática, esta vez acercándose a uno de los comunicadores más irreverentes del entretenimiento latino en Miami.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
denuncian desaparicion de una joven cubana en espana: mas de un ano sin noticias de ella

Denuncian desaparición de una joven cubana en España: más de un año sin noticias de ella

Por Redacción América Noticias Miami
artista cubano mucho mosty denuncia robo en la habana: le destrozaron el carro y lo vaciaron

Artista cubano Mucho Mosty denuncia robo en La Habana: le destrozaron el carro y lo vaciaron

Por Redacción América Noticias Miami
alerta sanitaria en cuba: embajada de ee. uu. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Alerta sanitaria en Cuba: Embajada de EE. UU. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Por Redacción América Noticias Miami
cubano de visita en cuba denuncia extorsion tras robo de su green card: le piden $4,000 para devolverla

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Alerta sanitaria en Cuba: Embajada de EE. UU. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Alerta sanitaria en Cuba: Embajada de EE. UU. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Denuncian desaparición de una joven cubana en España: más de un año sin noticias de ella

Denuncian desaparición de una joven cubana en España: más de un año sin noticias de ella

Artista cubano Mucho Mosty denuncia robo en La Habana: le destrozaron el carro y lo vaciaron

Artista cubano Mucho Mosty denuncia robo en La Habana: le destrozaron el carro y lo vaciaron

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la mañana del jueves 28 de agosto de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca Kiev, matando a 21 y dañando oficinas de la UE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter