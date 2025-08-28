Compartir en:









Sandro Castro, nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro, volvió a ser centro de atención en redes sociales tras aparecer en un video donde expresa su admiración hacia el presentador dominicano Destino, una de las figuras más conocidas en la farándula de Miami.

El material audiovisual fue grabado junto al youtuber cubano Jesús Cazorla, residente en la isla. En él, Sandro se dirige directamente al conductor, conocido por sus entrevistas a artistas y personalidades del exilio cubano:

“Oye, Destino, te llamé asere, te descargamos, mi hermano”, dijo entre risas mientras compartía con Cazorla.

Sandro Castro elogia al polémico influencer de MIAMI Destino y le envía un mensaje desde Cuba: "Te descargamos, mi hermano" La reacción no tardó en viralizarse en plataformas digitales, donde el nieto de Fidel Castro suele generar polémica tanto por su vínculo familiar con el poder en Cuba como por sus propios proyectos personales.

En agosto pasado, Sandro concedió una entrevista a la televisión argentina, en la que habló sobre su vida y sobre cómo ha enfrentado el peso de llevar el apellido Castro. Asimismo, en meses recientes anunció su incursión en la música urbana dentro del género reparto, lanzando un tema que hace referencia a la cerveza Cristal, lo que también desató comentarios divididos entre sus seguidores y detractores.

Con este gesto hacia Destino, Castro suma un nuevo capítulo a su constante exposición mediática, esta vez acercándose a uno de los comunicadores más irreverentes del entretenimiento latino en Miami.