Destrozan un costoso Mercedes G63 de cubana en MIAMI y ofrece $15 MIL de recompensa para identificar a los culpables

La empresaria cubana Claudia Valeria , residente en Florida, denunció haber sido víctima de un acto vandálico premeditado luego de que un vehículo robado fuera estrellado intencionalmente contra su Mercedes-Benz G63 , estacionado frente a su casa durante la madrugada del sábado.

A través de su cuenta de Instagram —donde supera los 63 mil seguidores — Valeria difundió imágenes de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del impacto y anunció una recompensa de $15,000 por información que permita identificar a los responsables.

“Estaré dando $15 mil a quien me ayude con cualquier información. En la madrugada del sábado se robaron un carro solo para estrellarlo contra el mío”, escribió.

Las fotografías compartidas muestran daños graves en la parte trasera y lateral del vehículo de alta gama, cuyo valor supera los $150,000 . La empresaria confirmó que la policía ya investiga el caso .

Embed - Mortgage by Claudia on Instagram: "Estaré dando $15 mil a quien me ayude con cualquier información En la madrugada del sábado se robaron un carro solo para estrellarlo contra el carro mío Yo se quienes son los encargados de este crimen y ya la policía tiene los nombres pero necesito más pruebas Por favor a todos mis amigos compartan cualquier información ayuda @onlyindade"

Valeria aseguró además que tiene sospechosos identificados , aunque señaló que necesita más evidencia para que las autoridades puedan proceder:

“Yo sé quiénes son los encargados de este crimen, pero necesito más pruebas”.

Ola de apoyo e indignación en redes

La denuncia generó fuerte reacción entre seguidores y usuarios, quienes condenaron el ataque y expresaron respaldo a la empresaria. Algunos comentarios apuntaron a la envidia como posible móvil y recomendaron extremar medidas de seguridad.

Perfil público y posible móvil

Conocida por su trabajo en el sector inmobiliario y por compartir contenido de motivación, éxito profesional y propiedades en Florida, el perfil público de Valeria —símbolo de prosperidad para muchos— habría podido convertirla en blanco de resentimiento, según opinan usuarios.

Pese al susto, la empresaria afirmó que se encuentra bien y que no permitirá que el incidente la detenga:

“Gracias a todas las personas que me han escrito y han compartido. A partir de ahora se lo dejo todo en manos de la policía”.