americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami

Destrozan un costoso Mercedes G63 de cubana en MIAMI y ofrece $15 MIL de recompensa para identificar a los culpables

Empresaria cubana en Florida ofrece $15,000 de recompensa tras acto vandálico: un auto robado fue usado para embestir su Mercedes G63 frente a su vivienda

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-02-03 at 10.12.45 AM

Un vehículo robado fue usado para embestir un Mercedes-Benz G63 frente a su vivienda durante la madrugada

La empresaria cubana Claudia Valeria, residente en Florida, denunció haber sido víctima de un acto vandálico premeditado luego de que un vehículo robado fuera estrellado intencionalmente contra su Mercedes-Benz G63, estacionado frente a su casa durante la madrugada del sábado.

A través de su cuenta de Instagram —donde supera los 63 mil seguidores— Valeria difundió imágenes de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del impacto y anunció una recompensa de $15,000 por información que permita identificar a los responsables.

“Estaré dando $15 mil a quien me ayude con cualquier información. En la madrugada del sábado se robaron un carro solo para estrellarlo contra el mío”, escribió.

Embed - Mortgage by Claudia on Instagram: "Estaré dando $15 mil a quien me ayude con cualquier información En la madrugada del sábado se robaron un carro solo para estrellarlo contra el carro mío Yo se quienes son los encargados de este crimen y ya la policía tiene los nombres pero necesito más pruebas Por favor a todos mis amigos compartan cualquier información ayuda @onlyindade"
View this post on Instagram

Daños severos a un vehículo de lujo

Las fotografías compartidas muestran daños graves en la parte trasera y lateral del vehículo de alta gama, cuyo valor supera los $150,000. La empresaria confirmó que la policía ya investiga el caso.

Valeria aseguró además que tiene sospechosos identificados, aunque señaló que necesita más evidencia para que las autoridades puedan proceder:

“Yo sé quiénes son los encargados de este crimen, pero necesito más pruebas”.

Ola de apoyo e indignación en redes

La denuncia generó fuerte reacción entre seguidores y usuarios, quienes condenaron el ataque y expresaron respaldo a la empresaria. Algunos comentarios apuntaron a la envidia como posible móvil y recomendaron extremar medidas de seguridad.

Perfil público y posible móvil

Conocida por su trabajo en el sector inmobiliario y por compartir contenido de motivación, éxito profesional y propiedades en Florida, el perfil público de Valeria —símbolo de prosperidad para muchos— habría podido convertirla en blanco de resentimiento, según opinan usuarios.

Pese al susto, la empresaria afirmó que se encuentra bien y que no permitirá que el incidente la detenga:

“Gracias a todas las personas que me han escrito y han compartido. A partir de ahora se lo dejo todo en manos de la policía”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
escandalo en hialeah: hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehiculo

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

Por Redacción América Noticias Miami
cubana en miami acusada de fingir ser abogada de inmigracion: asi operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Por Redacción América Noticias Miami
tragedia en palm beach: madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Por Redacción América Noticias Miami
hialeah: exconcejal angelica pacheco se declara culpable de fraude por prestamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

COLAPSAN las Gasolineras en Holguín, Cuba: El último es allá incluso pagando en dólares

COLAPSAN las Gasolineras en Holguín, Cuba: "El último es allá" incluso pagando en dólares

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter