Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba no mantiene una mesa de diálogo formal con Estados Unidos luego del reciente endurecimiento de las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump , incluida una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a la isla, declararon este lunes altos funcionarios cubanos.

En una entrevista con The Associated Press , el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío afirmó que, al contrario de lo expresado por Trump, no existe una mesa de negociación activa con Washington para abordar la escalada de tensión bilateral.

“Si me preguntan si hoy tenemos una mesa de diálogo (con Estados Unidos), no la tenemos ”, dijo enfático el vicecanciller.

Fernández de Cossío explicó que los contactos con EE. UU. se limitan a las conversaciones habituales sobre temas como migración y drogas, dentro de las relaciones diplomáticas bilaterales habituales.

Aun así, reiteró la disposición de La Habana a sostener un “diálogo informal” con Washington para discutir diferencias, siempre respetando el modelo político de la isla.

La orden ejecutiva de Trump, firmada la semana pasada, amenaza con imponer aranceles adicionales a países que vendan o suministren petróleo a Cuba , como parte de una estrategia para presionar al régimen ante la crisis energética y la escasez de combustibles en la isla.

El mandatario también ha afirmado que Estados Unidos ha “comenzado conversaciones” con líderes cubanos en el contexto de sus esfuerzos por interrumpir el suministro de petróleo procedente de Venezuela y México, sugiriendo que esto podría forzar a Cuba a sentarse eventualmente a negociar.

Crisis energética y presiones económicas

Cuba actualmente produce apenas alrededor del 40 % del crudo que necesita para operar su economía y dependía de importaciones de Venezuela, México y Rusia antes de las recientes tensiones.

La isla enfrenta apagones frecuentes y escasez de combustibles, parte de una crisis económica prolongada que incluye la caída del Producto Interno Bruto y un aumento de la migración.

Declaraciones de Trump y tensión diplomática

Tras firmar la orden ejecutiva, Trump calificó a Cuba como una nación “en quiebra” que “no podrá sobrevivir” sin su principal aliado, Venezuela, en medio de un intento por obligarla a sentarse a negociar con Estados Unidos antes de que sea “demasiado tarde”, imagen que contrasta con la postura de La Habana.