Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Angélica Pacheco admitió haber falseado información para obtener y condonar un préstamo PPP. Evitaría la cárcel, pero queda inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La exconcejal de Hialeah Angélica Pacheco se declaró culpable este lunes de un delito federal relacionado con fraude en un préstamo de ayuda por la pandemia , tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en vísperas de su juicio en Miami.

Pacheco, de 39 años , admitió haber falseado información ante la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para obtener la condonación de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) destinado a su centro de tratamiento de adicciones Florida Life Recovery and Rehabilitation , ubicado en Hialeah.

Según documentos judiciales, Pacheco certificó falsamente que su empresa utilizó 54,946 dólares del préstamo PPP exclusivamente para gastos elegibles, como nómina, cuando en realidad una parte sustancial del dinero fue desviada a gastos personales no autorizados .

Como parte del acuerdo, deberá reembolsar esa cantidad al gobierno federal .

El acuerdo implicó que la Fiscalía retirara los cargos más graves , incluidos los de conspiración y fraude en el sector de la salud, que habrían expuesto a Pacheco a una larga pena de prisión .

En su lugar, se declaró culpable de hacer declaraciones falsas a una agencia federal, un delito grave que conlleva:

Posible condena de libertad condicional

Inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos

Las guías federales contemplan una pena de 0 a 6 meses de prisión, pero tanto la Fiscalía como la defensa recomendaron no imponer cárcel.

La sentencia quedó fijada para el 16 de abril.

Antecedentes del caso

Pacheco había sido acusada en junio de 2024 de liderar un esquema de fraude en el sector de la salud mediante su clínica y cuatro laboratorios asociados, presuntamente facturando 19.1 millones de dólares a aseguradoras privadas por servicios innecesarios o no prestados entre 2017 y 2020.

De ese total, compañías como Aetna y Cigna habrían pagado 4.3 millones de dólares, según la acusación original.

El caso surgió a raíz de una investigación relacionada con el exmédico José Santeiro, exdirector médico de Florida Life, quien fue condenado en 2022 a cuatro años y medio de prisión por un fraude sanitario similar.

Consecuencias políticas

Pacheco fue elegida concejal en noviembre de 2023, pero tras su imputación federal fue suspendida por el gobernador Ron DeSantis en 2024.

El Concejo Municipal designó a Melinda de la Vega para ocupar el escaño, que posteriormente fue ganado en elecciones por William Marrero.

Este lunes, el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, declaró que el caso “está relacionado con actividades privadas y no con funciones oficiales” y llamó a “seguir adelante y enfocarse en servir a los residentes”.