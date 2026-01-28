americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Palm Beach

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Madre e hija cubanas mueren baleadas en Greenacres, Florida, en un presunto caso de violencia doméstica. El agresor se suicidó, confirmaron autoridades

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
madre hija cubanas

Doble homicidio y suicidio estremecen a la comunidad cubana en el sur de Florida

Una tragedia familiar de extrema violencia sacudió este lunes a la ciudad de Greenacres, en el sur de Florida, donde un hombre de origen cubano habría asesinado a tiros a su pareja y a la hija de ella, para luego quitarse la vida, según confirmaron autoridades del condado de Palm Beach.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) identificó a las víctimas como Milvia Quintana Placeres, de 59 años, y su hija Brianna Rodríguez Quintana, de 25. El presunto agresor fue identificado como Juan Estévez Mesa, de 60 años. Los tres residían en un apartamento del complejo Pine Ridge North 1, ubicado en Shady Pine Way, donde ocurrió el tiroteo.

Screenshot 2026-01-28 at 3.07.22PM

Qué ocurrió

De acuerdo con el reporte oficial:

  • La policía recibió una llamada por disparos alrededor de las 7:00 a.m.

  • Al llegar, los agentes encontraron a una mujer fallecida y a otra gravemente herida por bala

  • La segunda víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde murió horas después

  • El sospechoso se atrincheró en el apartamento y no respondió a las órdenes policiales

  • Un equipo SWAT ingresó posteriormente y halló al hombre muerto por una herida de bala autoinfligida

Las autoridades confirmaron que se trata de un doble homicidio seguido de suicidio, en lo que se investiga como un posible caso de violencia doméstica, según reportó CBS.

Screenshot 2026-01-28 at 3.06.31PM

‍‍ Relación entre las víctimas

Aunque la policía no detalló oficialmente el vínculo familiar, personas cercanas a la familia indicaron en redes sociales que:

  • Milvia Quintana y Juan Estévez mantenían una relación sentimental

  • Las víctimas y el agresor eran naturales de Camagüey, Cuba

  • El hecho ha provocado profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos

Comunidad en shock

Residentes del tranquilo vecindario de Greenacres describieron la escena como impactante e inesperada, mientras la comunidad cubana del sur de Florida expresó su dolor y consternación por un hecho que vuelve a poner en primer plano la violencia intrafamiliar con armas de fuego.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan recabando información para esclarecer completamente lo sucedido.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cubano es arrestado en miami por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dolares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA APAGÓN MASIVO | GROENLANDIA | TRUMP | ICE | MEXICO | CUBANOS MIAMI

murio en miami el legendario cantante cubano alfredito rodriguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

cubana en miami acusada de fingir ser abogada de inmigracion: asi operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Destacados del día

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter