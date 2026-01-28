Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Compartir en:









Doble homicidio y suicidio estremecen a la comunidad cubana en el sur de Florida

Una tragedia familiar de extrema violencia sacudió este lunes a la ciudad de Greenacres, en el sur de Florida, donde un hombre de origen cubano habría asesinado a tiros a su pareja y a la hija de ella, para luego quitarse la vida, según confirmaron autoridades del condado de Palm Beach.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) identificó a las víctimas como Milvia Quintana Placeres, de 59 años, y su hija Brianna Rodríguez Quintana, de 25. El presunto agresor fue identificado como Juan Estévez Mesa, de 60 años. Los tres residían en un apartamento del complejo Pine Ridge North 1, ubicado en Shady Pine Way, donde ocurrió el tiroteo.

Qué ocurrió De acuerdo con el reporte oficial:

La policía recibió una llamada por disparos alrededor de las 7:00 a.m.

Al llegar, los agentes encontraron a una mujer fallecida y a otra gravemente herida por bala

La segunda víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde murió horas después

El sospechoso se atrincheró en el apartamento y no respondió a las órdenes policiales

Un equipo SWAT ingresó posteriormente y halló al hombre muerto por una herida de bala autoinfligida Las autoridades confirmaron que se trata de un doble homicidio seguido de suicidio, en lo que se investiga como un posible caso de violencia doméstica, según reportó CBS.

Relación entre las víctimas Aunque la policía no detalló oficialmente el vínculo familiar, personas cercanas a la familia indicaron en redes sociales que:

Milvia Quintana y Juan Estévez mantenían una relación sentimental

Las víctimas y el agresor eran naturales de Camagüey, Cuba

El hecho ha provocado profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos Comunidad en shock Residentes del tranquilo vecindario de Greenacres describieron la escena como impactante e inesperada, mientras la comunidad cubana del sur de Florida expresó su dolor y consternación por un hecho que vuelve a poner en primer plano la violencia intrafamiliar con armas de fuego. La investigación permanece abierta y las autoridades continúan recabando información para esclarecer completamente lo sucedido.