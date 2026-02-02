Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo) AP

El representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, promovía cargos de desacato al Congreso en contra de los Clinton por ignorar una citación del Congreso cuando el panel recibió un correo electrónico de los abogados de los Clinton en el que se señalaba que la pareja aceptaría las demandas de Comer y "comparecerá para declaraciones en fechas mutuamente acordadas".

Los abogados solicitaron que Comer accediera a no avanzar con los procedimientos por desacato. Pero Comer señaló que no retiraría los cargos de inmediato, los cuales conllevarían la amenaza de una multa sustancial y la posibilidad de pasar tiempo en prisión en caso de que recibieran la aprobación de la cámara baja y fueran procesados con éxito por el Departamento de Justicia.

“No tenemos nada por escrito”, declaró Comer a los periodistas, agregando que estaba dispuesto a aceptar la oferta de los Clinton, pero “depende de lo que digan”.

Las negociaciones de último minuto se produjeron mientras los líderes republicanos avanzaban con la resolución de desacato a través de la Comisión de Reglas de la Cámara, un último obstáculo antes de llegar al pleno de la Cámara para su votación. Era un momento significativo para el Congreso, la primera vez que podría declarar a un expresidente en desacato y avanzar con la amenaza de tiempo en prisión.

Comer rechazó el lunes una oferta de los abogados de los Clinton para que Bill Clinton realizara una entrevista transcrita y Hillary Clinton presentara una declaración jurada.

Comer insistía en que los Clinton se presentaran para hacer declaraciones juradas ante la comisión y cumplir con las citaciones del panel. Una carta a los abogados de los Clinton indica que habían ofrecido que Bill Clinton realizara una entrevista transcrita de cuatro horas sobre “asuntos relacionados con las investigaciones y enjuiciamientos de Jeffrey Epstein” y que Hillary Clinton presentara una declaración jurada.

“Los Clinton no pueden dictar los términos de las citaciones legales”, dijo Comer.

El expresidente y la ex secretaria de Estado se habían negado durante meses a cumplir con las citaciones para obtener su testimonio con relación a la investigación en torno a Epstein y sus allegados. Su abogado había intentado argumentar la validez de la citación.

Pero una vez que Comer amenazó con dar inicio a los procedimientos de desacato al Congreso, los Clinton comenzaron a negociar. La Comisión de Supervisión avanzó con los cargos de desacato criminal al Congreso el mes pasado. Nueve de los 21 demócratas del panel se sumaron al apoyo republicanos al exigir transparencia total en la investigación de Epstein. Tres demócratas también votaron a favor de avanzar con los cargos contra Hillary Clinton.

La relación de Bill Clinton con Epstein ha resurgido como un punto focal para los republicanos en medio del impulso por un ajuste de cuentas con relación a Epstein, quien se quitó la vida en 2019 dentro de una celda de la cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual.

Clinton, al igual que varios otros hombres poderosos, tuvo una relación bien documentada con Epstein a finales de la década de 1990 y principios de los 2000. No ha sido acusado por sus interacciones con el difunto financiero.

Los Clinton criticaron ampliamente la decisión de Comer, diciendo que estaba politizando la investigación al tiempo que no responsabilizaba al gobierno federal por los retrasos en la difusión de los registros del caso por parte del Departamento de Justicia.

“Ellos negociaron en buena fe. Usted no”, dijo un portavoz de los Clinton, Angel Ureña, en respuesta a las amenazas de Comer. “Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa”.

Aun así, la perspectiva de una votación aumentó la probabilidad de que el Congreso empleara por primera vez uno de sus peores castigos contra un expresidente. Históricamente, el Congreso ha dado deferencia a los expresidentes. Ninguno ha sido obligado a testificar, aunque algunos lo han hecho voluntariamente.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo el lunes que su bancada discutirá esta semana sobre las resoluciones de desacato, pero no se comprometió a reunir votos en contra de ellas.

“No quieren una entrevista seria, quieren una farsa”, dijo Jeffries.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP