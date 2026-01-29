americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hialeah

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

Hombre de Hialeah arrestado por acosar a un exsocio e instalar un rastreador en su vehículo. El conflicto involucra una deuda de $200,000

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-29 at 10.46.55 AM

La disputa comercial asciende a $200,000 y derivó en cargos criminales graves, según la policía.

Un hombre de 44 años, identificado como Gabriel Peña, fue arrestado en Hialeah acusado de acosar de forma reiterada a un exsocio comercial e instalar ilegalmente un dispositivo de rastreo en su automóvil, en un caso que ha encendido alarmas sobre el uso criminal de tecnología de vigilancia.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con un reporte de Local 10, Peña enfrenta cargos de acoso agravado, instalación de un dispositivo de rastreo sin consentimiento y allanamiento de morada. Hasta este miércoles permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con fianza aún por fijar.

El origen del conflicto: una deuda de $200,000

La Policía de Doral informó que el conflicto comenzó hace dos años, tras la ruptura de un acuerdo comercial entre Peña y la víctima, que dejó una deuda pendiente de aproximadamente $200,000.

Desde entonces, según la denuncia, Peña comenzó a aparecer de manera inesperada en distintos lugares donde se encontraba la víctima, exigiendo el pago del dinero, lo que generó un creciente temor por su seguridad.

Cámaras, rastreo y evidencia clave

El 4 de diciembre, la víctima recibió una alerta de movimiento en la entrada de su vivienda. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre vestido completamente de negro —gorra, suéter Gymshark, pantalón deportivo y zapatos— tocando la puerta.

Poco después, el teléfono móvil de la víctima detectó un rastreador oculto en su vehículo. Investigadores confirmaron que el dispositivo estaba vinculado directamente a Gabriel Peña, elevando la gravedad del caso.

La reacción del acusado

Según el informe policial, al ser informado de los cargos, Peña respondió:

“¿Esto es lo que obtengo por tocar a la puerta de alguien?”

Las autoridades señalaron que el acusado ignoró reiteradamente las solicitudes de la víctima de resolver la disputa por la vía legal, optando en su lugar por la intimidación.

Cargos y posibles consecuencias legales

En Florida, el acoso agravado es un delito grave de tercer grado, castigado con:

  • Hasta 5 años de prisión

  • Hasta 5 años de libertad condicional

  • Multas de hasta $5,000

Este tipo penal se configura cuando el acoso incluye amenazas creíbles que generan temor razonable de muerte o daño físico, y el uso de un rastreador sin consentimiento es considerado un factor agravante.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
hialeah: exconcejal angelica pacheco se declara culpable de fraude por prestamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Por Redacción América Noticias Miami
tragedia en palm beach: madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Por Redacción América Noticias Miami
cubana en miami acusada de fingir ser abogada de inmigracion: asi operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Por Redacción América Noticias Miami
abogado lanza dura advertencia tras arresto de el chulo por ice: no califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter