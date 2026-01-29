ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

La disputa comercial asciende a $200,000 y derivó en cargos criminales graves, según la policía.

Un hombre de 44 años , identificado como Gabriel Peña , fue arrestado en Hialeah acusado de acosar de forma reiterada a un exsocio comercial e instalar ilegalmente un dispositivo de rastreo en su automóvil, en un caso que ha encendido alarmas sobre el uso criminal de tecnología de vigilancia.

De acuerdo con un reporte de Local 10 , Peña enfrenta cargos de acoso agravado, instalación de un dispositivo de rastreo sin consentimiento y allanamiento de morada . Hasta este miércoles permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight , con fianza aún por fijar .

La Policía de Doral informó que el conflicto comenzó hace dos años , tras la ruptura de un acuerdo comercial entre Peña y la víctima, que dejó una deuda pendiente de aproximadamente $200,000 .

Desde entonces, según la denuncia, Peña comenzó a aparecer de manera inesperada en distintos lugares donde se encontraba la víctima, exigiendo el pago del dinero , lo que generó un creciente temor por su seguridad.

El 4 de diciembre , la víctima recibió una alerta de movimiento en la entrada de su vivienda. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre vestido completamente de negro —gorra, suéter Gymshark, pantalón deportivo y zapatos— tocando la puerta.

Poco después, el teléfono móvil de la víctima detectó un rastreador oculto en su vehículo. Investigadores confirmaron que el dispositivo estaba vinculado directamente a Gabriel Peña, elevando la gravedad del caso.

La reacción del acusado

Según el informe policial, al ser informado de los cargos, Peña respondió:

“¿Esto es lo que obtengo por tocar a la puerta de alguien?”

Las autoridades señalaron que el acusado ignoró reiteradamente las solicitudes de la víctima de resolver la disputa por la vía legal, optando en su lugar por la intimidación.

Cargos y posibles consecuencias legales

En Florida, el acoso agravado es un delito grave de tercer grado, castigado con:

Hasta 5 años de prisión

Hasta 5 años de libertad condicional

Multas de hasta $5,000

Este tipo penal se configura cuando el acoso incluye amenazas creíbles que generan temor razonable de muerte o daño físico, y el uso de un rastreador sin consentimiento es considerado un factor agravante.