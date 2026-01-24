Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

María de Lourdes Van-Caneghem fue acusada de hacerse pasar por abogada de inmigración y estafar a una mujer desesperada por la detención de su esposo.

Una cubana residente en Miami -Dade , identificada como María de Lourdes Van-Caneghem , fue acusada de hacerse pasar por abogada de inmigración para estafar a una mujer que buscaba ayuda legal tras la detención de su esposo por autoridades migratorias, informaron autoridades locales.

Según reportes de Telemundo 51 y un comunicado del Departamento de Policía de Miami , la investigación se inició tras una denuncia presentada el 25 de julio de 2025 por la presunta víctima.

De acuerdo con la versión oficial, un familiar facilitó a la víctima el contacto de Van-Caneghem, quien aseguró ser abogada especializada en inmigración.

La mujer exigió inicialmente 2,000 dólares por sus supuestos servicios, pero terminó aceptando 1,440 dólares , pagados mediante dos giros postales .

Tras recibir el dinero, la acusada dejó de responder cuando la víctima solicitó un comprobante del pago. Alarmada, la mujer buscó información en internet y encontró antecedentes de fraude asociados al nombre de Van-Caneghem, lo que la llevó a contactar a la policía.

Pruebas y nuevos cargos

La unidad de delitos financieros confirmó que los giros postales fueron cobrados, y detectives reforzaron el caso con registros obtenidos por citación, videos de vigilancia y una identificación positiva en una rueda fotográfica.

Por este expediente, las autoridades añadieron cargos por:

Esquema organizado para defraudar

Hurto mayor en tercer grado

Este viernes, Van-Caneghem permanecía detenida en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK). De acuerdo con Local 10, su fianza figuraba como “por fijar”.

Un historial de fraudes

El caso se suma a acusaciones previas. En septiembre de 2025, Local 10 reportó que Van-Caneghem había sido acusada de hacerse pasar por oficial de inmigración para defraudar a migrantes en Miami-Dade.

Además, registros citados por medios señalan un caso de 2022 en el que presuntamente robó cerca de 119,000 dólares a clientes de la agencia Hello Cuba Travel, mediante la venta de boletos aéreos inexistentes.

Los archivos judiciales muestran más de una docena de casos vinculados a fraude desde 2019. Tras una condena por hurto mayor en 2023, la acusada recibió libertad condicional vigente de 2024 a 2034.

Llamado a posibles víctimas

El Departamento de Policía de Miami instó a cualquier persona que crea haber sido afectada por esquemas similares a contactar a las autoridades.