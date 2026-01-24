americateve

cubana

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración y estafar a víctimas. Autoridades detallan cómo operaba el fraude y su historial

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-24 at 12.12.35 PM

María de Lourdes Van-Caneghem fue acusada de hacerse pasar por abogada de inmigración y estafar a una mujer desesperada por la detención de su esposo.

Una cubana residente en Miami-Dade, identificada como María de Lourdes Van-Caneghem, fue acusada de hacerse pasar por abogada de inmigración para estafar a una mujer que buscaba ayuda legal tras la detención de su esposo por autoridades migratorias, informaron autoridades locales.

Según reportes de Telemundo 51 y un comunicado del Departamento de Policía de Miami, la investigación se inició tras una denuncia presentada el 25 de julio de 2025 por la presunta víctima.

Así operaba el esquema

De acuerdo con la versión oficial, un familiar facilitó a la víctima el contacto de Van-Caneghem, quien aseguró ser abogada especializada en inmigración.

La mujer exigió inicialmente 2,000 dólares por sus supuestos servicios, pero terminó aceptando 1,440 dólares, pagados mediante dos giros postales.

Tras recibir el dinero, la acusada dejó de responder cuando la víctima solicitó un comprobante del pago. Alarmada, la mujer buscó información en internet y encontró antecedentes de fraude asociados al nombre de Van-Caneghem, lo que la llevó a contactar a la policía.

Pruebas y nuevos cargos

La unidad de delitos financieros confirmó que los giros postales fueron cobrados, y detectives reforzaron el caso con registros obtenidos por citación, videos de vigilancia y una identificación positiva en una rueda fotográfica.

Por este expediente, las autoridades añadieron cargos por:

  • Esquema organizado para defraudar

  • Hurto mayor en tercer grado

Este viernes, Van-Caneghem permanecía detenida en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK). De acuerdo con Local 10, su fianza figuraba como “por fijar”.

Un historial de fraudes

El caso se suma a acusaciones previas. En septiembre de 2025, Local 10 reportó que Van-Caneghem había sido acusada de hacerse pasar por oficial de inmigración para defraudar a migrantes en Miami-Dade.

Además, registros citados por medios señalan un caso de 2022 en el que presuntamente robó cerca de 119,000 dólares a clientes de la agencia Hello Cuba Travel, mediante la venta de boletos aéreos inexistentes.

Los archivos judiciales muestran más de una docena de casos vinculados a fraude desde 2019. Tras una condena por hurto mayor en 2023, la acusada recibió libertad condicional vigente de 2024 a 2034.

Llamado a posibles víctimas

El Departamento de Policía de Miami instó a cualquier persona que crea haber sido afectada por esquemas similares a contactar a las autoridades.

