Desmantelan Red de Robo de Catalizadores en Miami-Dade: 13 Arrestados

La investigación reveló que Gerardo Julio Hernández Rosada, propietario de GMCN Scrap Metal Inc., y sus empleados, compraban catalizadores robados en violación de las leyes de Florida . Durante un solo año, la empresa generó ingresos de 53 millones de dólares, de los cuales se estima que 30 millones fueron ganancias ilícitas.

La operación criminal salió a la luz después de que uno de los sospechosos confesara a la policía cómo funcionaba el esquema. Según el testimonio, los delincuentes vendían los convertidores robados a GMCN Scrap Metal Inc., donde eran recibidos entre las 5:00 a.m. y las 9:00 a.m. Los pagos variaban según la marca del convertidor, con cifras que iban desde 200 a 300 dólares por un catalizador de Toyota, hasta 700 dólares por uno de Mitsubishi.