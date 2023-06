Desgarrador testimonio de hombre que sobrevivió impacto de un auto en el NW de Miami

“Sólo me daban esos cinco días. Si yo no movía un dedo o algo, me desconectaban”, dijo Gonzalo Olivas, quien se dirigía a un carrito de comida la madrugada del 23 de julio de 2022.

Aunque los doctores le dijeron que las probabilidades de volver a caminar eran escasas, la voluntad de Olivas fue más fuerte y contra todo pronóstico, se levantó de la silla de ruedas a la que estuvo atado durante seis meses.

Aun así, el proceso de recuperación le ha impedido volver a la rutina.

“No he podido trabajar, se me ha hecho difícil, o sea, mucha gente no me quiere dar trabajo, yo me siento un poco mejor, pero no es lo mismo como trabajaba antes yo, que subía un saco, pero ahora no, ahora no puedo hacer eso”, señaló Gonzalo Olivas.

Los detectives de homicidios de la ciudad de Miami han agotado todos los recursos y aún no han podido encontrar al chofer involucrado en el incidente.

“Estamos hablando de un Suburban que tiene un rack en el techo, entonces, piensen, un año atrás, si tú trabajas en un body shop y recuerdas un carro similar, por favor, nos dé esa información a nosotros”, dijo Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami.

Ante este hecho que pudo haberle costado la vida al padre de dos hijos, las autoridades reiteran que huir de un accidente, automáticamente se convierte en un delito.

“Si no tienen licencia es un ticket, si no tienen seguro, es un ticket, ahora, irse de la escena de un accidente se convierte en algo criminal, por lo cual puede ser arrestado”, agregó Vega.

Se le pide a quien tenga alguna información sobre el conductor responsable que se comunique con las autoridades a través de la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.